油價創下1個月來最大跌幅 銅價走低 金價跌破1800美元

原油價格創下一個月來最大跌幅，美元上漲促使之前買入大宗商品來規避通膨風險的投資人逃離這些資產；銅價邁向疫情開始以來最大單周跌幅，因美元走強，聯準會（Fed）加快對政策收緊步伐的預期；黃金價格跌破1800美元，瑞銀預料未來6-12個月還有下跌空間。以下是整理自彭博新聞的大宗商品行情：

●美元走強拖累油價下跌

紐約原油期貨下跌1.5%。在Fed暗示超寬鬆貨幣政策即將結束的一天後，美元走強降低了美元計價的大宗商品的吸引力。彭博美元現貨指數連續五個交易日上漲，連漲之勢是2020年3月以來最長。

「所有與大宗商品相關的資產都大幅下跌，」 Again Capital LLC 的合夥人John Kilduff表示。 「這是一場醞釀已經數周的拋售」。

儘管原油價格疲軟，但隨著疫情消退，石油市場依然存在強勢的跡象。花旗集團表示，布蘭特原油可能很快突破80美元，疫苗接種釋放受壓抑的休閒需求將會支撐全球消費。

根據美國政府周三的一份報告，上周美國原油和燃油的出口猛增。

7月交割的西德州中級原油（WTI）跌1.11 美元，收於每桶71.04美元；布蘭特原油8月期貨跌1.31 美元，收於每桶73.08 美元。

●銅價邁向一年來最大單周跌幅

倫敦時間下午5:51，LME銅下跌3.6%，結算價每噸9,315.50美元，本周已下跌近7%，勢將創下去年3月以來最大單周跌幅。所有主要金屬周四均下跌，鋅下跌3.7%，鋁下跌2.8%。

紐約商品交易所銅期貨下跌4.7%，報每磅4.1855美元。

金屬今年的漲勢在最近幾周停滯，銅價從上個月的紀錄高位回落，部分原因是擔心通膨跡象將促使央行削減經濟刺激措施。

道明證券策略師Bart Melek在報告中寫道：「隨著Fed鷹派訊息止住美元跌勢，工業金屬繼續融塌。」

此外，華泰期貨分析師認為，中國釋放國家儲備金屬的計畫將繼續打壓銅價。

COMEX黃金期貨跌4.7%，報1,774.80美元。白銀期貨下跌7.0%，報25.8560美元；NYMEX白金期貨下跌7.6%，報1,055.20美元。