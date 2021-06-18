Fed認同疫苗接種降低經濟衝擊

美國聯準會（Fed）6月決策聲明內容，與4月會議的聲明差異甚小；主要不同點在於這次再三強調疫苗接種已有進展，使新冠疫情對美國經濟的衝擊降低。

聯準會16日在決策會後發布的聲明，與上次會後聲明比起來的第一項差異，在於這次Fed說，「疫苗接種獲得進展，已降低美國新冠肺炎疫情的擴散。基於這項進展，加上強有力的政策支持，多項經濟活動與就業指標均已增強」。

4月的決策聲明指出，「新冠疫情正對美國各地及全世界造成重大的人身及經濟苦難。靠著疫苗接種有所進展」，加上強有力的政策支持，多項經濟活動與就業指標均已增強。可見聯準會認為美國疫情擴散度已降低，不再提到人身與經濟苦難。

兩份聲明的第二項差異，是這次仍表示經濟的路徑高度依賴疫情的動向而定，但已改口「疫苗接種有所進展，將可能繼續降低這次公衛危機對經濟的影響」，且經濟展望仍有風險。