聯準會聲明刪一句話 市場掀波瀾

美國聯準會6月的決策被一面倒地視為鷹派訊息，但央行其實連根手指頭也沒動一下。

聯邦公開市場委員會（FOMC）的聲明中，最讓所有市場觀察人士意外的是，通過「點狀圖」表示，預期2023年底前會升息兩次。

聯準會沒調整對資產購買速度的任何措辭，但明顯刪掉去年4月以來一直都有的一句話：「疫情在美國和全球各地造成巨大的人員和經濟的困頓。」這反映出美國人接種疫苗後，經濟動能逐步回復，可能很快就不需要購債等緊急措施。

在此同時，官員自3月以來，首度更新經濟預測，將2021年核心消費支出平減指數（PCE）由2.2%上修到3%，但2022和2023年的核心PCE平減指數預估幾乎沒有調整，都在2.1%。他們對失業率的看法也沒有太大的變化。部分分析師揣測，勞動市場的變化，造成過去兩個月的工資增長低於預期，將導致官員調高失業率預測。

毫無疑問，一切都顯得鷹派，這也解釋了為什麼在聲明發布後，10年期和5年期公債的殖利率分別上漲近10個基點和逾13個基點。

●點陣圖與利率走勢的相關性

但美聯準會竭力強調，它調整利率決策會基於結果，而非根據預測。那麼，大家為什麼還關心點狀圖？

聯準會主席鮑爾再次表明，點狀圖並不是預測利率走勢的理想工具。他說：「這些當然是個人預測，不是委員會的預測，不是一項計畫。我們沒有真正討論在特定年份升息是否恰當，因為討論為時過早，沒有任何意義。」鮑爾2023年是否還在任也不知道。

●縮減購債的時機

對於減少購債的議題，鮑爾也不置可否。他說：「我預計，等看到更多數據，將能對時機有更多的討論。我們距離有實質進一步進展的目標還很遠。」

事實上，唯一不涉及推測和預估的政策舉措、央行在時機成熟時輕易就能做到的是調整管理利率，也就是超額準備金利率（IOER）和隔夜附回利率（RRP），兩者都走高5個基點，分別來到0.15%和0.05%。雖然令人意外，卻不真的是「鷹派」，因為這主要是一種技術調整，避免對零利率下限施壓。

●聯準會的真正立場

整體而言，央行官員仍認為通膨是暫時現象，未來幾年會回落到2%目標附近。他們也沒改變對失業率下滑趨勢的看法。鮑爾說：「我預計，我們會看到，整個夏季和進入秋季時，創造就業的力道強勁。」同時，量化寬鬆政策退場的門檻還沒達到，鮑爾重申，啟動退場之前會給市場很長的時間。