聽新聞
test
0:00 / 0:00

Fed升息訊號亮了 亞洲新興國面臨外資撤離

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
Fed立場轉鷹，激勵美元勁升。（路透）
Fed立場轉鷹，激勵美元勁升。（路透）

美國聯準會（Fed）釋出傾向提前升息的訊號之後，亞洲新興國家預料將面臨資金外流風險。在區域內新冠疫情升高的幾個市場，國際投資人上個月就已經抽離5億美元資金。

日經報導說，鑒於美國與歐洲可能升息的趨勢，加上新一波新冠疫情拖慢亞洲經濟復甦腳步，國際金融研究所（IIF）的資料顯示，國際投資人5月在亞洲新興市場股、債市總計賣超5億美元，是去年12月以來首見賣超。如果不計中國大陸市場，資金外流量更是跳增到108億美元。中國大陸經濟反彈速度相對很快。

日經分析，在聯準會發出後疫情時代的首次升息會在2023年的訊號後，利差將成為影響國際資金流向更大的因素。

泰國、馬來西亞、菲律賓、南韓等亞洲股市，上個月都出現資金淨流出。新一波疫情衝擊經濟前景是投資人出走的一大原因，包括馬來西亞的封鎖延長、泰國的餐館限制營業時間，也對外國旅客入境設限；泰國政府也下修今年經濟成長預期，由原估的2.5%到3.5%，減緩到1.5%到2.5%之間。

泰國曼谷一間餐館因為新冠封鎖不能營業，已經撐不下去，老闆決定結束營業，變賣店內家當。 （歐新社）
泰國曼谷一間餐館因為新冠封鎖不能營業，已經撐不下去，老闆決定結束營業，變賣店內家當。 （歐新社）

如果美國聯準會今年底以前縮減購債規模，會再觸發更多資金撤出亞洲新興市場。因為亞洲新興市場的利率水準相對低，而這又可能令亞洲新興國家的貨幣繼續貶值。

國際金融研究所經濟學家佛頓強調，亞洲央行現在需要審慎平衡貨幣政策。面臨通膨隱憂仍要維持信用，不能落後已開發市場的央行太遠，否則會陷入資金搶輸人的危險。

新加坡金管局局長孟文能上個月就曾警告，新興市場要特別留意美元走強的衝擊。他說：「最近我們的研究發現，美元每升值1%，接下來那一季新興市場就會有相當於國內生產毛額0.3%的資金淨流出。」

三菱日聯金融集團資深全球市場分析師也表示，「亞洲地區央行會發現，現在很難再發動進一步降息。」

美國聯準會 新興市場 疫情

延伸閱讀

泰國村民建巨屌雕像祈雨 儀式後2天「靈驗」下起雨

日經：美供應鏈報告提台灣80次 台灣科技公司大警戒

【重磅快評】從擋疫苗、打疫苗看膨風的新南向

蔡遭泰國打臉 江啟臣：他國把總統府當假訊息中心很丟臉

相關新聞

Fed升息訊號亮了 亞洲新興國面臨外資撤離

美國聯準會（Fed）釋出傾向提前升息的訊號之後，亞洲新興國家預料將面臨資金外流風險。在區域內新冠疫情升高的幾個市場，國際...

聯準會聲明刪一句話 市場掀波瀾

美國聯準會6月的決策被一面倒地視為鷹派訊息，但央行其實連根手指頭也沒動一下。

Fed鷹派抬頭 升息亮燈

美國聯準會（Fed）在美東時間16日下午2時（台灣17日凌晨2時）決議，貨幣政策按兵不動，但利率點狀圖透露「鷹派」訊息：...

新iPad Pro拆解 台灣零組件占比躍居第二 僅次於南韓

日經新聞拆解蘋果公司最新版iPad Pro，發現台灣生產的零組件占iPad Pro成本的兩成左右，僅次於南韓供應商，凸顯...

美汽車巨擘競逐電動車

近幾個月來，通用汽車（GM）與福特汽車（Ford）在投資電動車的路上彼此較量，互相超車。

蘋果Google攻醫療保健 受挫

知情人士透露，蘋果公司原本看好的醫療保健計畫已陷入停擺，原因是用戶回響不大，Google也傳出正在精簡旗下健康業務團隊，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。