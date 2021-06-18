Fed升息訊號亮了 亞洲新興國面臨外資撤離

美國聯準會（Fed）釋出傾向提前升息的訊號之後，亞洲新興國家預料將面臨資金外流風險。在區域內新冠疫情升高的幾個市場，國際投資人上個月就已經抽離5億美元資金。

日經報導說，鑒於美國與歐洲可能升息的趨勢，加上新一波新冠疫情拖慢亞洲經濟復甦腳步，國際金融研究所（IIF）的資料顯示，國際投資人5月在亞洲新興市場股、債市總計賣超5億美元，是去年12月以來首見賣超。如果不計中國大陸市場，資金外流量更是跳增到108億美元。中國大陸經濟反彈速度相對很快。

日經分析，在聯準會發出後疫情時代的首次升息會在2023年的訊號後，利差將成為影響國際資金流向更大的因素。

泰國、馬來西亞、菲律賓、南韓等亞洲股市，上個月都出現資金淨流出。新一波疫情衝擊經濟前景是投資人出走的一大原因，包括馬來西亞的封鎖延長、泰國的餐館限制營業時間，也對外國旅客入境設限；泰國政府也下修今年經濟成長預期，由原估的2.5%到3.5%，減緩到1.5%到2.5%之間。

泰國曼谷一間餐館因為新冠封鎖不能營業，已經撐不下去，老闆決定結束營業，變賣店內家當。 （歐新社）

如果美國聯準會今年底以前縮減購債規模，會再觸發更多資金撤出亞洲新興市場。因為亞洲新興市場的利率水準相對低，而這又可能令亞洲新興國家的貨幣繼續貶值。

國際金融研究所經濟學家佛頓強調，亞洲央行現在需要審慎平衡貨幣政策。面臨通膨隱憂仍要維持信用，不能落後已開發市場的央行太遠，否則會陷入資金搶輸人的危險。

新加坡金管局局長孟文能上個月就曾警告，新興市場要特別留意美元走強的衝擊。他說：「最近我們的研究發現，美元每升值1%，接下來那一季新興市場就會有相當於國內生產毛額0.3%的資金淨流出。」

三菱日聯金融集團資深全球市場分析師也表示，「亞洲地區央行會發現，現在很難再發動進一步降息。」