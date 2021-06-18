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分析師：Fed新措詞 為美元提供支撐

經濟日報 / 編譯葉亭均鍾詠翔／綜合外電
Fed立場轉鷹，激勵美元勁升。（路透）
Fed立場轉鷹，激勵美元勁升。（路透）

聯準會（Fed）將疫情後首次升息的時間預期提前至2023年，且暗示升息兩次，美元連兩天應聲大漲，DXY美元指數繼16日大漲0.65%後，17日早盤再漲0.8%，攀抵至少4月以來最高水準。

DXY美元指數16日收盤上漲0.65%，至91.129，盤中一度大漲近1%。美元17日表現依舊強勁，早盤漲0.8%，至91.85點。

美元兌日圓16日升值0.57%，至110.71日圓，為3月31日以來最高；歐元則重貶1%，報1歐元兌1.1995美元。

Fed點陣圖顯示，11位官員預期2023年將至少進行兩次25個基點的升息，儘管他們在聲明中承諾目前將維持政策支持，以推動就業持續復甦。

Fed的預估顯示，儘管物價上漲仍被描述為「暫時的」，但今年的通膨展望仍將大幅上升，經濟成長率預期將達到7%。

Cambridge Global Payments首席市場策略師Karl Schamotta表示：「Fed已經超出了簡單的承認通膨正在加劇、美國經濟有很大的動力，它實際上是透過預估轉移到一個更鷹派的立場。」

分析師表示，儘管Fed的新措詞並不代表政策即將改變，但確實為美元提供更多支撐。

Monex Europe的資深外匯市場分析師Simon Harvey說：「我認為我們又回到美元溫和反彈的題材，而且在傑克森洞會議（全球央行年會）和9月政策會議之前的夏季，數據變得非常重要。」

黃金價格17日則跌破每英兩1,800美元大關。現貨黃金17日盤中跌0.8%至每英兩1,797.29美元，紐約黃金期貨大跌3.5%至1,795.7美元。

Fed 升息 通膨

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