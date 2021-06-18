聽新聞
test
0:00 / 0:00

美汽車巨擘競逐電動車

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
通用、福特競相投資電動車。（路透）
通用、福特競相投資電動車。（路透）

近幾個月來，通用汽車（GM）與福特汽車（Ford）在投資電動車的路上彼此較量，互相超車。

通用16日宣布擴大投資電動車和自駕車，並在美國增設兩座電池廠，押注消費者將迫不及待淘汰汽油車，改開電動車。

同一天，競爭對手福特表示，林肯全系列豪華車將在2030年之前電動化，或採用油氣混合車型式，包括四款純電動車。福特宣布，第一款林肯純電動車明年開賣；到2025年，零碳排車將占林肯系列全球銷售的一半。

通用未詳述新車廠落腳處，但財務長賈可伯森透露，新廠規模與興建中的俄亥俄廠和田納西廠類似--這兩座廠造價各約23億美元，將分別僱用逾千人。這些新廠原先規劃在接近2030年時啟用，現在可望提前在2025年前後開始運轉，屬於通用2020-2025投資350億美元開發電動與自駕車計畫的一部分。通用也計劃把更多美國組裝廠產能撥來生產電動車。

之前，通用曾預告將投資270億美元，研發電動車和自駕車，並在全球推出30款新電動車。賈可伯森表示，通用如今有意提高電動車款數量。通用已訂定目標，到2035年只賣電動客車。

賈可伯森說，通用新版雪佛蘭Bolt掀背車和新款Bolt小型休旅車銷售告捷，使通用相信消費者接納電動車已來到轉捩點。

據Wedbush分析師艾夫斯觀察，通用和福特近來在宣布電動車投資方面動作頻頻，力圖超越對方，「有如電動車軍備競賽在底特律上演，福特和通用在綠能車潮流中尬車，拚市占率和心占率」。他說，未來十年，這個市場可望擴大到5兆美元，吸引兩大車商爭食市場大餅，通用目前暫居領先，福特則急起直追。

福特 底特律 休旅車

延伸閱讀

Ford全心防疫守護車主 賞車購車擁車更安心

中國智慧車數據「禁裸奔」須存境內 福特、BMW都配合

「掀女生裙子」廣告陸網友批評 長安福特刪文致歉

台中北屯路口凌志撞福特 闖紅燈釀禍車頭毀3人傷

相關新聞

Fed升息訊號亮了 亞洲新興國面臨外資撤離

美國聯準會（Fed）釋出傾向提前升息的訊號之後，亞洲新興國家預料將面臨資金外流風險。在區域內新冠疫情升高的幾個市場，國際...

聯準會聲明刪一句話 市場掀波瀾

美國聯準會6月的決策被一面倒地視為鷹派訊息，但央行其實連根手指頭也沒動一下。

Fed鷹派抬頭 升息亮燈

美國聯準會（Fed）在美東時間16日下午2時（台灣17日凌晨2時）決議，貨幣政策按兵不動，但利率點狀圖透露「鷹派」訊息：...

新iPad Pro拆解 台灣零組件占比躍居第二 僅次於南韓

日經新聞拆解蘋果公司最新版iPad Pro，發現台灣生產的零組件占iPad Pro成本的兩成左右，僅次於南韓供應商，凸顯...

美汽車巨擘競逐電動車

近幾個月來，通用汽車（GM）與福特汽車（Ford）在投資電動車的路上彼此較量，互相超車。

蘋果Google攻醫療保健 受挫

知情人士透露，蘋果公司原本看好的醫療保健計畫已陷入停擺，原因是用戶回響不大，Google也傳出正在精簡旗下健康業務團隊，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。