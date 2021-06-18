美汽車巨擘競逐電動車

近幾個月來，通用汽車（GM）與福特汽車（Ford）在投資電動車的路上彼此較量，互相超車。

通用16日宣布擴大投資電動車和自駕車，並在美國增設兩座電池廠，押注消費者將迫不及待淘汰汽油車，改開電動車。

同一天，競爭對手福特表示，林肯全系列豪華車將在2030年之前電動化，或採用油氣混合車型式，包括四款純電動車。福特宣布，第一款林肯純電動車明年開賣；到2025年，零碳排車將占林肯系列全球銷售的一半。

通用未詳述新車廠落腳處，但財務長賈可伯森透露，新廠規模與興建中的俄亥俄廠和田納西廠類似--這兩座廠造價各約23億美元，將分別僱用逾千人。這些新廠原先規劃在接近2030年時啟用，現在可望提前在2025年前後開始運轉，屬於通用2020-2025投資350億美元開發電動與自駕車計畫的一部分。通用也計劃把更多美國組裝廠產能撥來生產電動車。

之前，通用曾預告將投資270億美元，研發電動車和自駕車，並在全球推出30款新電動車。賈可伯森表示，通用如今有意提高電動車款數量。通用已訂定目標，到2035年只賣電動客車。

賈可伯森說，通用新版雪佛蘭Bolt掀背車和新款Bolt小型休旅車銷售告捷，使通用相信消費者接納電動車已來到轉捩點。

據Wedbush分析師艾夫斯觀察，通用和福特近來在宣布電動車投資方面動作頻頻，力圖超越對方，「有如電動車軍備競賽在底特律上演，福特和通用在綠能車潮流中尬車，拚市占率和心占率」。他說，未來十年，這個市場可望擴大到5兆美元，吸引兩大車商爭食市場大餅，通用目前暫居領先，福特則急起直追。