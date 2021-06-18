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英特爾要增設大晶圓廠

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
英特爾執行長基辛格。路透
英特爾執行長基辛格。路透

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）預期，半導體產業的成長能有10年的「豐年」。基辛格也說，英特爾計劃年底前宣布，在美國或歐洲多設一座「大型晶圓廠」。

基辛格16日在CNBC Evolve論壇的一場會議上說：「我們相信市場，這個世界，處於非常擴張時期。

我預測前頭有10年的豐年，因為世界愈來愈數位化，數位化的一切都需要半導體。」

上述這番話暗示，英特爾在晶片生產方面的投資，例如計劃斥資200億美元在亞利桑那州建廠，將創造出即使當前全球晶片短缺緩解後仍然可以使用的產能。英特爾最近還宣布當其他公司「代工廠」的計畫。

基辛格說，英特爾計劃年底前宣布，在美國或歐洲多設一座「大型晶圓廠」。

與基辛格出席同場會議的還有高通執行長艾蒙（Cristiano Amon），兩家公司雖是對手，但兩位執行長淡化競爭關係，建議兩大晶片製造商可以在不重疊的領域合作。高通製造（除其他之外的）連結到5G網路的晶片，而英特爾構建提供基本運算能力的CPU。

艾蒙表示，他相信英特爾的代工計畫可能為高通提供優勢，高通使用外部代工廠製造晶片。

兩家公司的確有共同的關注重點。他們都可能受惠於美國眾院目前的一份技術法案。

半導體

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