蘋果Google攻醫療保健 受挫

知情人士透露，蘋果公司原本看好的醫療保健計畫已陷入停擺，原因是用戶回響不大，Google也傳出正在精簡旗下健康業務團隊，將上百名員工轉移至其他部門，凸顯科技業大咖在布局醫療市場方面受挫。

華爾街日報（WSJ）報導，消息人士表示，蘋果的醫療保健計畫基本上已陷入停擺，且蘋果已將健康部門的重心轉移至銷售裝置，尤其是Apple Watch。

知情人士透露，蘋果先前提出了一個大膽的醫療保健計畫，為此蘋果將有自己的診所，聘請醫師，提供基層醫療照護服務。為了測試這些醫療保健構想，蘋果接管了為旗下員工提供服務的診所，並建立一個由臨床醫生、工程師、商品設計師組成的團隊。

但這項基層醫療照護服務出師不利；蘋果今年悄悄推出了一款數位健康應用程式（App），並由在加州的員工接受測試，但用戶回響不大，截至5月，下載這款App的用戶，有一半未註冊，在已註冊的用戶中，許多人的參與度也不高。

知情人士說，基層醫療照護服務是蘋果最具雄心的醫療保健構想之一；蘋果的一個團隊花了數月時間試圖搞清楚，該如何運用從Apple Watch用戶取得的大量健康數據，以改善醫療保健服務。為了尋找新市場以帶動業績成長，科技業將醫療保健視為深具成長潛力的市場。

另外根據財經網站Business Insider報導，知情人士透露，Google正在精簡旗下健康業務團隊，將「 Google Health」部門超過130名人力轉移至Fitbit；Google在2019年宣布以21億美元收購智慧表製造商Fitbit。

Insider取得的內部備忘錄顯示，「 Google Health」部門3月時總人力約700人，涵蓋研究、影像、臨床醫療器材、健康感應器等領域，但這個部門的員工人數到本周已縮編至570人左右，幾乎砍了20%人力。

根據Insider取得的電郵，「 Google Health」主管范博格表示，這些改變應能擴大這個部門的影響力，並加快執行速度。