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Fed鷹派抬頭 升息亮燈

經濟日報 / 編譯任中原簡國帆／綜合外電
美國聯準會主席鮑爾。（美聯社）
美國聯準會主席鮑爾。（美聯社）

美國聯準會Fed）在美東時間16日下午2時（台灣17日凌晨2時）決議，貨幣政策按兵不動，但利率點狀圖透露「鷹派」訊息：多數官員預估2023年底前將升息兩次，主因勞動市場展望樂觀，通膨憂慮升高。全球股市應聲下挫，美元大漲，金價跌破1,800美元。

Fed決策機構聯邦公開市場操作委員會（FOMC）在決策聲明中指出，施打新冠疫苗的進展，已減緩了美國疫情，在這種進展與強勁政策的支持下，經濟活動與就業指標都已經增強。Fed也重申，將先等待「長足的進一步進展」，才會開始調整貨幣政策。

Fed官員一致決定，聯邦基金利率維持在0-0.25%的區間，且每月繼續購買1,200億美元資產。主席鮑爾表示，「經濟已明顯有所進展，你們可以把這次會議視為『討論討論（talking-about-talking-about）』的會議」，指的是討論「退場」議題。

經濟學者指出，這是一次「鷹式的意外」；Fed似乎對美國的疫苗接種進度以及社交距離等措施逐漸取消感到驚喜。

最新利率點狀圖顯示，在18位官員中，13人支持在2023年底前升息至少一次，高於3月時的七人；11位官員預估2023年底前將升息至少兩次，七人認為最快2022年就會開始升息，也多於3月時的四人。如今Fed官員預估的2023年利率中位數為0.625%，高於市場預期。

Fed也上修美國今年經濟成長率預估至7%，高於3月預測的6.5%，明年維持為3.3%，後年預估值調高0.2個百分點至2.4%。今年失業率預估維持為4.5%，明年預估值下調0.1個百分點至3.8%，後年維持在3.5%。

由於Fed利率點狀圖所透露的訊息意外鷹派，美股16日應聲下挫，17日道瓊早盤延續跌勢，歐、亞主要股市也下挫。DXY美元指數16日漲0.65%，17日早盤再漲0.8%至91.85，至少是4月以來最高。紐約黃金期貨17日早盤一度重挫4.6%，至每英兩1,776美元。

不過鮑爾針對「點狀圖」強調，這項利率預測「不可盡信」，並強調現在討論升息仍高度不成熟。

Fed也將今年的通膨率預估由2.4%大幅上修到3.4%；2022年由2.0%上修到2.1%，2023年由2.1%上修到2.2%。通膨率雖已遠超過Fed所訂的2%目標，但與實際情況相比仍然落後。鮑爾表示，隨著持續解封，需求將迅速且大幅轉變，而且供給瓶頸、雇員困難及其他約束可能繼續限制供給調整的速度，使通膨可能比我們的預期更高、更久。

Fed 美國聯準會

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