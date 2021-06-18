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跨境支付 歐元躍首選貨幣

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
各國貨幣5月在跨境支付的市占排名，前六名依序為歐元（39.03%）、美元（38.35%）、英鎊（5.78%）、日圓（3.02%）、人民幣（1.90%）、加幣（1.81%）。路透
各國貨幣5月在跨境支付的市占排名，前六名依序為歐元（39.03%）、美元（38.35%）、英鎊（5.78%）、日圓（3.02%）、人民幣（1.90%）、加幣（1.81%）。路透

最新數據顯示，歐元上個月超越美元，成為全球跨境支付的首選貨幣，而受英國脫歐後面臨種種挑戰的拖累，英鎊的占比跌至逾十年來最低。

根據環球銀行金融電信協會（SWIFT），5月全球跨境支付使用歐元的占比為39.03%，超越美元的38.35%，為歐元去年10月以來再登榜首，且占有率攀抵2013年以來最高。

採用英鎊進行跨境支付的比率則下滑至5.78%，跌到至少是2010年該協會開始追蹤這項數據以來的最低水準。

英鎊的占比已連四個月下滑。採美元進行跨境支付的比率，則降至1月以來的最低點。

英國脫歐已使英鎊蒙上一層陰影，因為投資人會據此評估英國與其他重要貿易夥伴間的協議前景。

相形之下，歐元的地位大幅提升，成為美元的最佳替代貨幣；歐洲當局本周將發債為歐元區的經濟復甦籌措財源，發債規模為史上最大。不過，美元依然是全球首要的準備貨幣。

日圓在5月的占比也稍微下滑，但仍維持第四名的位置。

人民幣重新回到第五名，加幣則被擠到第六名。不過，人民幣約1.9%的占比，是去年12月以來最低。SWIFT在2010年10月開始追蹤人民幣的跨境支付占比時，人民幣只排名第35名。

人民幣 英國 脫歐

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