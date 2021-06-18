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抗衡中俄 美歐合作研發微晶片

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
歐盟執委會副主席維斯塔格。美聯社
歐盟執委會副主席維斯塔格。美聯社

道瓊社報導，在美國總統拜登訪問歐洲後，美國和歐盟計劃在科技監管、產業發展和雙邊貿易方面加強合作，以提升相對於中國大陸和俄羅斯的競爭力，並保護重要的新興技術，其中微晶片可望是美歐合作初期的焦點之一。

美歐表示，雙方為加強合作，將成立由高階官員組成的貿易與科技委員會（TTC），目標包括促進美歐之間的創新與投資、強化供應鏈，並且避免不必要的貿易障礙。

歐盟執委會副主席兼歐盟方面的TTC共同主席維斯塔格表示，雙方同意中止在世貿組織纏鬥17年的飛機補貼紛爭，顯示跨大西洋合作「產生實質、具體成果的潛力」。

維斯塔格表示，微晶片可望是美歐合作初期的焦點之一，可能透過TTC建立更緊密的關係。歐盟最近宣布，希望歐盟在全球晶片製造的占比從10%提高到20%，並準備投入1,500億美元。

美國參議院最近也通過法案，將撥款520億美元投資國內晶片製造與研發，但仍待眾議院批准並呈交拜登簽署為法律。

華府和布魯塞爾都希望提高晶片自製率，以降低供應斷鏈風險並反制中國。

北京當局已把科技自給自足訂為國家發展目標，國營及民營企業正投入巨資打造國內晶片產線，但目前大陸晶片技術仍遙遙落後台灣、南韓和美國競爭對手。

維斯塔格說：「雙方（指美國和歐盟）顯然都擁有重要的資產。我想，現在談合作會產生什麼結果，還言之過早。但顯然合作的潛力可期。」

TTC也將尋求美歐在政策方面的協調，使規範人工智慧（AI）等新興技術的法規和標準趨於一致。

中國把國際標準制定視為優先要務，特別是對尚無通用標準可依循的新興技術而言；反觀西方國家，談到AI及其相關技術如生物辨識和語音辨識等，往往引起道德、隱私和人權爭議。

維斯塔格說：「我由衷希望，我們身為民主國家，能在標準制定方面達成一些基本共識。」

歐盟 拜登 AI

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