聽新聞
test
0:00 / 0:00
美初領失業金人數 意外增
美國上周首度申領失業補助金人數不減反增，是4月底以來首見，請領人數也高於市場預期，但彭博資訊報導指這可能是個「意外小插曲」，畢竟勞動市場正隨著經濟重啟而改善。
美國勞工部17日公布，在12日止的當周，首次申領失業救濟金如數比前一周增加3.7萬人，至41.2萬人，高於彭博訪調經濟學家預估的中位數36萬人。
另外，截至5日止當周，連續申領失業救濟金人數為352萬人，相比一周前沒太大的變化，但已遠低於一年前的近1,800萬人。
儘管上周初領失業金人數增加，但近幾個月失業人數已大幅下降，原因是新冠疫情消退，企業因而加快招聘人手。經濟學家預期，勞動市場將在今年底前持續改善，失業率在第4季結束前將降到5%以下。
聯準會（Fed）官員正在觀察，就業情況是否「具涵蓋各行各業」的跡象。
Fed主席鮑爾在為期兩天的決策會議結束時說，目前勞動市場的改善進度沒那麼平順，「在疫苗接種有所進展的情況下，就業人數將成長更快」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言