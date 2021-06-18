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美初領失業金人數 意外增

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
美國上周初領失業救濟金人數小幅增加，是4月底以來首見。美聯社
美國上周初領失業救濟金人數小幅增加，是4月底以來首見。美聯社

美國上周首度申領失業補助金人數不減反增，是4月底以來首見，請領人數也高於市場預期，但彭博資訊報導指這可能是個「意外小插曲」，畢竟勞動市場正隨著經濟重啟而改善。

美國勞工部17日公布，在12日止的當周，首次申領失業救濟金如數比前一周增加3.7萬人，至41.2萬人，高於彭博訪調經濟學家預估的中位數36萬人。

另外，截至5日止當周，連續申領失業救濟金人數為352萬人，相比一周前沒太大的變化，但已遠低於一年前的近1,800萬人。

儘管上周初領失業金人數增加，但近幾個月失業人數已大幅下降，原因是新冠疫情消退，企業因而加快招聘人手。經濟學家預期，勞動市場將在今年底前持續改善，失業率在第4季結束前將降到5%以下。

聯準會（Fed）官員正在觀察，就業情況是否「具涵蓋各行各業」的跡象。

Fed主席鮑爾在為期兩天的決策會議結束時說，目前勞動市場的改善進度沒那麼平順，「在疫苗接種有所進展的情況下，就業人數將成長更快」。

失業 Fed

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