美股早盤遊走平盤 未擴大跌勢

美股三大指數17日早盤在平盤附近狹幅波動 ，未延續前一天因美國聯準會（Fed）立場轉鷹造成的挫跌。

道瓊工業指數17日早盤跌82點，或0.24%；標普500指數跌0.02%；那斯達克指數漲0.25%；費城半導體指數跌0.05%；台積電ADR漲0.7%。

美國勞工部17日公布，在12日為止的當周，首次申請失業救濟金如數比前一周增加3.7萬人，至41.2萬人，高於預估的36萬人。上周首度申領失業補助金人數不減反增，是4月底以來首見，彭博資訊指這可能是個「意外小插曲」，畢竟勞動市場正隨著經濟重啟而改善。

美國聯準會16日在備受關注的利率決策會議上，暗示可能提前在2023年前升息2碼，引發股市賣壓。Fed同時將預估通膨率上調至3.4%，較FOMC在3月的預估值增加1個百分點。

富國銀行和花旗集團的早盤股價上漲，原因是預期升息有望提振銀行獲利。