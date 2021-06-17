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疫情下家政工多失業 8千萬人受創

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
國際勞工組織總幹事萊德表示，全球家政工人是受新冠疫情打擊最嚴重的群體。(photo by ILO Asia-Pacific on flickr under CC2.0)
國際勞工組織總幹事萊德表示，全球家政工人是受新冠疫情打擊最嚴重的群體。(photo by ILO Asia-Pacific on flickr under CC2.0)

受新冠疫情衝擊，大多數拉丁美洲國家的家政工人失業率達25%至50%，祕魯更高達70%。對此，國際勞工組織總幹事萊德表示，全球家政工人是受新冠疫情影響最嚴重的群體，呼籲各國制定政策，協助他們提升工作條件。

家政工失業率高

根據《聯合國新聞》報導，家政工人原先的工作條件就是工時長、薪資低，受疫情衝擊，他們的處境變得更糟。據國際勞工組織的數據顯示，2020年第二季度的家政工人數，與疫情大流行前的水平相比，在大多數拉丁美洲和加勒比地區國家下降25%至50%，秘魯則急劇下跌70%，而大多數歐洲國家、加拿大及南非的家政工人失業率也在5%至20%之間。

此外，國際勞工組織指出，全球至少有7560萬名15歲以上的家政工人，約占全球就業人數4%。

雖然在2011年通過《2011年家庭工人公約》，為全世界家政工人帶來一些工作條件上的進展，如被勞動法保護的家政工人數增加16%，但國際勞工組織表示，仍有36%的人被排除在勞動法之外，這表明迫切需要彌合法律差距，其中差距最大的是亞洲、太平洋地區和阿拉伯國家。

應提升工作條件

國際勞工組織警告，即使家政工人受到勞動和社會保護法的保護，但實施方面仍充滿挑戰。根據國際勞工組織的最新報告，只有近五分之一的家政工人享有與就業相關的社會保護。

對此，萊德呼籲，各國須採取行動，提高家政工人的權利，「我們在新冠疫情危機中努力制定可持續和公平的復甦政策時，我們需要確保家政工人不會掉隊，也希望他們的工作條件能提高到應有的水平。」

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疫情 失業

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