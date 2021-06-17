快訊

陪雙北坐牢說惹議…挨轟誅侯滅柯？苗博雅深夜發長文道歉了

高雄老翁昨打完疫苗今晨不適送醫不治 家屬怒：我要見市長！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Fed轉鷹激勵美元創五個月最大漲幅 歐元重貶1%

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
Fed立場轉鷹，激勵美元勁升。（路透）
Fed立場轉鷹，激勵美元勁升。（路透）

美元指數周三（16日）創1月來最大漲幅，美元匯率跳升至近六周高點，因聯準會Fed）將疫情後首次升息的時間預期提前至2023年，且暗示升息兩次，歐元創今年來最大貶幅。

美元指數16日收盤上漲0.65%，至91.129，為5月初來最高水準。

美元兌日圓升值0.57%，至110.71日圓，為3月31日以來最高；歐元重貶1%，報1歐元兌1.1995美元。

Fed點陣圖顯示，11位官員預期2023年將至少進行兩次25個基點的升息，儘管他們在聲明中承諾目前將維持政策支持，以推動就業持續復甦。

Fed的預估顯示，儘管物價上漲仍被描述為「暫時的」，但今年的通膨展望仍將大幅上升，經濟成長率預期將達到7%。

Cambridge Global Payments首席市場策略師Karl Schamotta表示：「聯準會已經超出了簡單的承認通膨正在加劇、美國經濟有很大的動力，它實際上是透過組預估轉移到一個更鷹派的立場。」

分析師表示，儘管聯準會的新措辭並不代表政策即將改變，但確實為美元提供更多支撐。

Monex Europe的資深外匯市場分析師Simon Harvey說：「我認為我們又回到美元溫和反彈的題材，而且在傑克森洞會議（全球央行年會）和9月政策會議之前的夏季，數據變得非常重要。」

在聯準會聲明發布後，風險敏感貨幣出現大幅逆轉，紐元貶0.98%，報0.7049美元，澳幣下挫0.95%，報0.7612美元。

比特幣最近漲勢似乎已經失去動力，尾盤下跌4.34%至38,430.03美元。

聯準會 Fed 通膨

延伸閱讀

美國聯準會6月決策會後聲明全文 看這裡

憂Fed提前升息 美股收跌、道瓊下跌264點

經濟日報社論／撒幣紓困 慎防物價上漲之害

銀行：下半年增股減債

相關新聞

當心外資撤離！Fed轉鷹讓亞洲新興國家神經繃緊

日經新聞報導，在美國聯準會（Fed）釋出傾向提前升息的訊號之後，亞洲新興國家將面臨資金外流風險。在區域內新冠疫情升高的幾...

捍衛全球最低稅率！葉倫：不會給中國大陸任何特殊待遇

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）16日表示，美國不會同意給予中國大陸或其他國家任何形式的特殊待遇，因認為這些...

Fed轉鷹激勵美元創五個月最大漲幅 歐元重貶1%

美元指數周三（16日）創1月來最大漲幅，美元匯率跳升至近六周高點，因聯準會（Fed）將疫情後首次升息的時間預期提前至20...

金價重挫逾2%因Fed轉鷹 布蘭特油價逼近75美元

國際油價周三（16日）連續第五天上漲，布蘭特原油期貨逼近每桶75美元，因美國煉油商使用了更多原油庫存，以增加煉廠活動，滿...

微軟執行長納德拉 升任微軟新任董事長

微軟（Microsoft）周三宣布，董事會一致投票通過，執行長納德拉（Satya Nadella）將接替湯普森（John...

英特爾執行長：晶片業成長會有10個「豐年」

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）周三在CNBC Evolve論壇的一場會議上說，他預期半導體產業的成長能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。