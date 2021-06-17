Fed轉鷹激勵美元創五個月最大漲幅 歐元重貶1%

美元指數周三（16日）創1月來最大漲幅，美元匯率跳升至近六周高點，因聯準會（Fed）將疫情後首次升息的時間預期提前至2023年，且暗示升息兩次，歐元創今年來最大貶幅。

美元指數16日收盤上漲0.65%，至91.129，為5月初來最高水準。

美元兌日圓升值0.57%，至110.71日圓，為3月31日以來最高；歐元重貶1%，報1歐元兌1.1995美元。

Fed點陣圖顯示，11位官員預期2023年將至少進行兩次25個基點的升息，儘管他們在聲明中承諾目前將維持政策支持，以推動就業持續復甦。

Fed的預估顯示，儘管物價上漲仍被描述為「暫時的」，但今年的通膨展望仍將大幅上升，經濟成長率預期將達到7%。

Cambridge Global Payments首席市場策略師Karl Schamotta表示：「聯準會已經超出了簡單的承認通膨正在加劇、美國經濟有很大的動力，它實際上是透過組預估轉移到一個更鷹派的立場。」

分析師表示，儘管聯準會的新措辭並不代表政策即將改變，但確實為美元提供更多支撐。

Monex Europe的資深外匯市場分析師Simon Harvey說：「我認為我們又回到美元溫和反彈的題材，而且在傑克森洞會議（全球央行年會）和9月政策會議之前的夏季，數據變得非常重要。」

在聯準會聲明發布後，風險敏感貨幣出現大幅逆轉，紐元貶0.98%，報0.7049美元，澳幣下挫0.95%，報0.7612美元。

比特幣最近漲勢似乎已經失去動力，尾盤下跌4.34%至38,430.03美元。