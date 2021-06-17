金價重挫逾2%因Fed轉鷹　布蘭特油價逼近75美元

國際油價周三（16日）連續第五天上漲，布蘭特原油期貨逼近每桶75美元，因美國煉油商使用了更多原油庫存，以增加煉廠活動，滿足復甦的需求；黃金價格重挫逾2%，因聯準會立場轉鷹，預期提前於2023年升息，激勵美元創5個月最大漲幅，削弱黃金需求。

●油價連五天上漲

紐約原油7月期貨微升0.03美元，漲幅0.04%，至每桶72.15美元，盤中觸及72.99美元，為2018年10月以來的最高水準。

布蘭特原油8月期貨上漲0.4美元，漲幅0.5%，至每桶74.39美元，這是2019年4月以來的最高水準，且連續第五天上漲。

美國能源資訊署（EIA）周三表示，截至6月11日當周，美國原油庫存驟降740萬桶，煉油廠產能利用率提升至92.6%，創2020年1月以來最高。

ClipperData商品研究主管Matthew Smith表示：「由於煉油廠煉油量超過每日1,600萬桶，且出口繼續強勁，隨著夏季駕駛旺季到來，庫存將難以避免持續下降。」

●金價大跌逾2%

由於聯準會立場轉鷹，官員預期提前於2023年升息2碼，激勵美元創5個月最大漲幅，削弱黃金需求，金價也應聲下跌。

黃金現貨價格16日收盤跌47.55美元，跌幅2.56%，報每英兩1,811.47美元；黃金8月期貨16日收盤小漲0.27%至1,861.40美元，但17日盤初重挫逾2%。

OANDA高級市場分析師Edward Moya表示：「市場意識到經濟復甦相當強勁，我們可能會看到，聯準會對縮減量化寬鬆的討論將從現在展開。」

他表示，雖然預期聯準會將在夏末或9月宣布縮減資產購買計畫，但未來12個月可能會維持相當寬鬆的政策，這應該會支撐金價。此外，對通膨的擔憂也可能提振黃金的吸引力。

白銀上漲0.3%，至每英兩27.71美元，鈀金上漲2.7%，至每英兩2,836.44美元，白金下跌1%，至每英兩1,141.73美元。