納德拉升微軟新任董事長

微軟（Microsoft）周三宣布，董事會一致投票通過，執行長納德拉（Satya Nadella）將接替湯普森（John Thompson）成為新任董事長。

這項決定反映納德拉過去7年領導微軟有成，使其在技術和業務方面更耀眼。

在納德拉領導下，微軟更專注於雲端運算服務以支持其他公司的應用程式，該公司並且通過收購專業社群網站LinkedIn、軟體原始碼代管服務平台網站GitHub和遊戲開發商Zenimax，進行擴張。

微軟發布聲明表示：「納德拉在這個角色上，將領導制定董事會議程的工作，利用他對業務的深刻理解，提升正確的戰略機遇，辨認關鍵風險和緩解方法，供董事會複審。」

微軟如今是市值第二高的上市公司，僅次於蘋果，微軟股價漲幅超過600%。納德拉是微軟最大個人股東之一，持股超過160萬股。

納德拉升任董事長的時機，距離共同創辦人兼首任執行長蓋茲（Bill Gates）離開董事會已一年。前賽門鐵克執行長湯普森2012加入微軟董事會，2014年接替茲擔任董事長，納德拉同日接替鮑默爾（Steve Ballmer）出任微軟執行長。