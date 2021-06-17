台積電ADR跌逾1% 較台股溢價率縮減至7.8%
台股ADR周三（16日）收盤下跌，主要受聯準會預期升息時程提前、美股大盤走低影響，台積電ADR跌逾1%，較台北交易股票溢價率縮減至7.8%。
道瓊指數16日收盤挫跌265.66點，跌幅0.77%，收34,033.67點；標普500指數下跌22.89點，跌幅0.54%，收4,223.7點；那斯達克指數下滑33.18點，跌幅0.24%，以14,039.68點作收。
費城半導體指數收盤下跌 0.77%，收3,201.01點。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 8.44 -1.86%
中華電 CHT 41.03 -0.17%
台積電 TSM 118.02 -1.20%
聯電 UMC 9.40 -1.67%
資料來源：彭博資訊
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