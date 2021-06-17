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Fed決策 預期不驚擾市場

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電
Fed本周決策預料將按兵不動，但要留意Fed可能透露的五種「鷹派」訊息。（路透）
Fed本周決策預料將按兵不動，但要留意Fed可能透露的五種「鷹派」訊息。（路透）

美國聯準會Fed）將於台北時間17日凌晨2時公布決策，預料決策聲明核心內容仍將維持「鴿派」立場，暫時不會驚擾「一片順風」的金融市場。但經濟學家指出，Fed也勢必將調整決策聲明措辭與經濟預測，投資人最好觀察五大重點，留意Fed態度是否轉向鷹派。

從Fed 4月開會以來，美國經濟情勢已大幅轉變，但Fed可能不會有太強烈反應，預料將維持基準利率於零至0.25%區間，並將每月繼續購買1,200億美元資產，也可能維持「通膨只是暫時」的論調。

市場關注重點在於Fed是否透露已開始在討論縮減量化寬鬆（QE）措施。經濟學家提醒，投資人最好留意五大重點，觀察Fed是否會意外偏向「鷹派」。

首先是決策聲明措辭，官員可能會更樂觀評估經濟，畢竟當前經濟復甦勢頭良好，金融情勢也極度寬鬆，即便市場利率上升、股價回跌，市場仍有緩衝能力。但Fed可能只會微調用語，不會說重話，仍將形容通膨上升只是「過渡」現象，勞動市場仍然有待療癒。

其次為Fed可能須改變決策聲明的「通膨一直低於長期目標」措辭，因為這已非實情。第三是要觀察Fed最新公布的2022或2023年核心通膨率預測，若都被上修，那麼利率點狀圖修正效應將被擴大；但若Fed相信通膨震撼只是「過渡性」的，則通膨預估將維持不變。

第四是Fed官員可能討論縮減QE，但主席鮑爾等官員的鴿派立場仍占上風，而主張應開始討論縮減QE的副主席克拉瑞達，不太可能對決策提出異議，以免公開出現官員意見相左的場面。

最後，若決策官員大談「退場」事宜，可能聚焦於房貸擔保證券（MBS），因為這有助降低房市熱度。但這種可能性不高，因為這將使Fed釋放的訊息更加複雜。

Fed 通膨 美國聯準會

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