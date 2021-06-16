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不愛可樂！巨星C羅一個動作 可口可樂市值蒸發40億美元

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
葡萄牙隊陣中明星球員羅納度將記者會上的可樂移出鏡頭外，隨後拿起一瓶水，示意喝水更健康。網路圖片
葡萄牙隊陣中明星球員羅納度將記者會上的可樂移出鏡頭外，隨後拿起一瓶水，示意喝水更健康。網路圖片

足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）14日在賽前記者會上的一個小動作，引發大風波，讓可口可樂公司市值短時間內蒸發40億美元。

Business Insider報導，羅納度和葡萄牙隊主教練桑托斯（Fernando Santos）聯袂出席與匈牙利隊對戰的賽前記者會，他才剛就座就生氣地將兩瓶放在面前的可口可樂移開，接著拿起桌上的一瓶礦泉水，說了一聲「Água!」（葡萄牙文的水），似乎是鼓勵大家改喝水。

可口可樂14日開盤股價約為56.17美元，但這場記者會結束前下跌1.6%至55.22美元，相當於市值從2,420億美元下降至2,380億美元。可口可樂15日收盤報55.41美元。

可口可樂是2020歐洲國家盃的官方贊助商之一。對此可口可樂聲明指出，「每個人都有權選擇自己的喜歡喝的東西，大家有不同「口味和需求」。

一名歐洲盃發言人說：「當選手抵達記者會，我們不僅提供水、也會提供可口可樂、零卡可樂。」

羅納度先前則表示，他不喜歡可口可樂和其他不健康的食物與飲品。他去年曾說，對兒子喜歡喝可樂感到不悅。

可口可樂 記者會 葡萄牙

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