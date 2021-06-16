彭博：大陸下令國企控制境外商品曝險 倫敦金屬應聲挫

彭博引述知情人士報導，由於鐵礦石和銅等原物料價格大幅上漲，中國大陸官方要求國有企業限制並控制境外的大宗商品風險敞口。消息出來後，部分倫敦金屬期貨加大跌幅。

知情人士透露，中國大陸國資委要求國有企業將期貨等大宗商品的金融衍生品部位情況上報。國資委正評估和梳理風險敞口的情況，未來不排除會有進一步措施。知情人士並未闡述上述措施的具體原因。

LME市場當前時段多為亞洲盤交易，六種基本金屬期貨除了鉛以外全部下挫，其中以鎳期貨跌幅最大。北京時間下午12:33，3個月鎳期貨跌1.4%，來到近三周來最低水平；銅、鋁、鋅也一度擴大跌幅。

消息傳出後，上證綜合指數午後也下跌1.1%。

大陸官方正採取一系列措施抑制大宗商品漲價。國家糧食和物資儲備局今日公告稱，中國將於近期面向有色金屬加工製造企業分批投放銅、鋁、鋅等國家儲備。上個月據悉應政府要求，數家中國大宗商品公司削減了其看漲期貨部位。