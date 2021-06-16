分散脫歐風險 英、澳簽下自貿協定

「簽訂自貿協議後，英國的農產品會因為出口增加而獲益！」英國貿易部長特拉斯15日受訪時為英國將與澳洲協商自貿協定辯護，表示與澳洲簽訂自貿協議有助打開亞太市場，不過國內民意依舊紛歧。英國脫歐後便積極與各國協商貿易協定，以減緩脫歐損失，澳洲也希望減少對中國貿易的依賴。

進軍亞太商機無限

根據《英國廣播公司》報導，特拉斯15日受訪時，否認了民間認為英澳只要簽訂自貿協定，澳洲牛肉就會大量傾銷英國農產品市場的說法，並主張這會讓英國的出口成長有相當大的幫助，這項協議將會讓英國貨品、汽車、蘇格蘭威士忌、點心與紡織業受惠。

《金融時報》提到，有英國農夫擔心，這會讓英國本地農產品失去競爭力，而且會使英國必須要在產品品質上妥協，不過特拉斯表示，只會有一小部分的澳洲牛肉進口，而且簽訂自貿協議有助於逐漸彌補英國脫歐後的損失，並創造更多商業機會，將來亞太地區要推動自貿協定時，英國也可加入。

食安標準有疑慮

另外，她也預估，2030年時全世界有66%中產階級位於亞洲，他們對於英國牛肉、羊肉與威士忌出口都是很好的潛在市場，近年來英國牛肉出口到亞太與美國的總數都在成長，因此與澳洲簽訂協議對英國是好的選擇。不過當地NGO擔心，英國政府透漏太少談判細節，民眾無法完全了解貿易協定產生的影響。

國家農民工會總裁巴特斯也表示，雖然政府老是說開放時也不會降低食安標準，但從過去的例子來看，食安標準仍舊充滿著疑慮，而且澳洲農夫可以使用一些在英國被禁用的生長激素與殺蟲劑，他們希望政府可揭露更多有關澳洲農業對動物與環境的資訊。

兩國都要分散風險

澳洲也非常希望透過此協議，進入過去被歐盟高標準限制而遲遲不得而入的歐洲市場，英國算是澳洲的突破點。而且澳洲近年來與中國交惡，中國對澳洲農產品施加高關稅下，牛肉、紅酒、龍蝦與煤炭都面臨貿易障礙，澳洲政府也希望藉此逐漸擺脫對中國的經貿依賴。

【更多精采內容，詳見 】