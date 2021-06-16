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首富出馬也沒用！信實與Google聯名手機 供應鏈問題多

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
印度首富安巴尼的信實集團（Reliance）經營的電子產品商店。 路透
印度首富安巴尼的信實集團（Reliance）經營的電子產品商店。 路透

印度首富安巴尼（Mukesh Ambani）與Google合作在當地生產智慧手機的案子，傳出供應鏈出現問題，加上零組件價格上漲，目前產量提不上來。

知情人士向彭博資訊透露，安巴尼的信實工業（Reliance Industries）原本希望與Google的合作案，第一年就能銷售數億支智慧手機，在印度市場一展雄風。現在被迫在推出時銷量目標只能減至原定的一小部分。

據了解，信實與Google聯名手機預定在集團24日股東大會時亮相，正式發表最快會在8月或9月。

安巴尼與中國大陸的小米、Oppo、OnePlus一樣，努力要搶印度消費者由2G手機升級的龐大市場。中國大陸這些手機業者已經在印度建立自己的品牌，也在當地設廠生產。信實集團希望在這個全球智慧手機成長最快的市場，能像之前經營無線通信服務那樣，以價格戰拿下江山。

印度市場對科技要求高但也對價格非常敏感。信實與Google的工程師合力開發Android系統手機，要用便宜的材料和零件，造就高端使用經驗，不料碰上新冠疫情，合適的零件供應商很難找到，而且全球都在鬧電子零件荒。

另外，兩家公司不同的企業文化也在合作的過程中出現障礙。消息人士說，印度公司習於由上而下的營運模式，美國的工程師則是比較自主。因此雙方合作的一些決策，經常最後一秒鐘或半夜才敲定，與Google偏好提前幾個月就計畫好的作業習慣，差別很大。

Google和信實在彭博採訪時，均未回應。

消息人士說，上周兩家公司的團隊開會，還沒有就硬體規格下最後結論。最重要的晶片組件現在也缺貨，能供貨時的到貨時間也會拉長。這使得雙方合作的這款手機硬體上的選擇諸多不確定。

一些材料由中國大陸進口的所需時間，由原本的30天到45天，增為60天到75天。零組件價格也都大漲。例如電池充電器的微處理器漲了近一倍，顯示面板漲了40%。

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