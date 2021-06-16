從去年疫情谷底翻升 日本5月出口勁揚49.6%

日本5月出口大幅增長，反映全球貿易自去年低谷回升，有助拉抬因疫情備受衝擊的國內經濟。

日本海關在網站公布，5月出口大增49.6%，彭博調查經濟專家意見原估中值為50.8%。進口成長27.9%。整體貿易呈現赤字1,871億日圓（17億美元）。

另報告顯示，日本資本支出的領先指標4月日本機械訂單較上個月增長0.6%。

儘管出口大增反映的是去年數據太糟，但貿易確有回升，這對全球經濟和日本都是好消息。

其中5月對美國出口大幅成長87.9%，對歐盟和中國大陸出口各增69.6%和23.6%。

日本經濟研究員 Yuki Masujima 說：「展望未來，我們預料6月仍將保持高於疫情前的水準，受到美歐需求復甦的支撐。對中國大陸外銷可能增幅稍緩。」