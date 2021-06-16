大摩：若全球最低稅率上路 台灣等六國大企業首當其衝
摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）分析師表示，若世界各國採用最低公司稅率，整體而言將使大型跨國企業的稅負提高一倍，包括美國、加拿大及台灣在內的六國大企業將受到衝擊。
大摩策略師卡斯塔格諾（Todd Castagno）率領的研究團隊15日發布報告，約有400家跨國大企業目前的稅率中值為8%左右，但他們可能面臨七大工業國集團（G7）財金首長日前訂定的全球最低企業稅率15%。
報告指出，若全球同意採用最低公司稅率，位於美國、開曼群島、加拿大、百慕達台灣及日本的跨國大企業可能首當其衝。不過這項全球協議的諸多細節尚未拍板，最終計畫可能與報告分析結果相去甚遠。
報告也說，可能影響的領域包含網路與直銷、科技硬體設備、娛樂、餐旅業、金融以及公用事業。分析師說：「理論上，若不考慮其它基本變數和豁免因素，實施15%最低稅率將使這些公司的總體稅負增加近一倍。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言