大摩：若全球最低稅率上路 台灣等六國大企業首當其衝

摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）分析師表示，若世界各國採用最低公司稅率，整體而言將使大型跨國企業的稅負提高一倍，包括美國、加拿大及台灣在內的六國大企業將受到衝擊。

大摩策略師卡斯塔格諾（Todd Castagno）率領的研究團隊15日發布報告，約有400家跨國大企業目前的稅率中值為8%左右，但他們可能面臨七大工業國集團（G7）財金首長日前訂定的全球最低企業稅率15%。

報告指出，若全球同意採用最低公司稅率，位於美國、開曼群島、加拿大、百慕達台灣及日本的跨國大企業可能首當其衝。不過這項全球協議的諸多細節尚未拍板，最終計畫可能與報告分析結果相去甚遠。

報告也說，可能影響的領域包含網路與直銷、科技硬體設備、娛樂、餐旅業、金融以及公用事業。分析師說：「理論上，若不考慮其它基本變數和豁免因素，實施15%最低稅率將使這些公司的總體稅負增加近一倍。」