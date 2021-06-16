28共機擾台 美國防部批北京破壞穩定將助台自我防衛
共機單日擾台空防架次再破紀錄，美國國防部發言人發言人薩波（John Supple）表示，這正在破壞穩定且增加誤判風險，美國將持續深化與台灣的非官方安全關係，確保台灣有足夠自我防衛能力。
薩波透過電郵回覆記者詢問表示，美國對包括台灣海峽在內的印太地區之和平安全與穩定，擁有持久的利益；中國大陸在台海附近不斷增加的軍事活動，正在破壞穩定並增加誤判風險。
薩波說，美國對台灣的承諾堅若磐石，有助於維護台海與區域的和平穩定；為回應中國大陸日益增長的威脅，美國將持續深化非官方安全關係，以確保台灣有足夠能力自我防衛。
包括殲16戰機在內的28架共機，在台灣時間15日分批進入台灣防空識別區；共軍4月12日也曾有25架進入台灣西南防空識別區，15日不但刷新紀錄，且首度出現4架殲16戰機伴隨。
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