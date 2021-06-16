美股收低 美最新數據驚動投資人 Fed召開決策會議

美股三大指數收低，最新數據顯示美國5月通膨加速升溫，且零售銷售不如預期，這讓緊張不安的投資人更加不安，他們如今等待美國聯準會（Fed）公布決策會議的結果。

道瓊工業指數收跌94.42點，或0.27%，報34,299.33點；標普500指數小跌8.56點，或0.2%，報4,246.59點；那斯達克指數跌101.29點，或0.71%，終場報14,072.86點。

Fed先前表示，價格上漲只是暫時現象。美債殖利率下滑，有助減緩市場對通膨的部分擔憂，也在近幾周為美股帶來支撐。現在，所有目光都聚焦在Fed會議後的決策聲明。Fed 16日起召開為期兩日的決策會議。

最新數據顯示，由於供應鏈難以滿足經濟重啟需求，美國5月生產者物價指數（PPI）加速上揚。另一項報告顯示，美國5月零售銷售降幅超過預期。

OANDA高級市場分析師Ed Moya說：「市場對我們看到的經濟數據產生反應，這些數據主要表明經濟開始擺脫對刺激政策的依賴，復甦步調略為放緩，通膨持續升高。我們看見幅度甚小的疲軟，在Fed公布決策聲明之前，市場預料持續震盪。Fed目前可能保持這個立場，意即考慮縮減購債計畫，但距離真正採取行動還有很長的路要走。」

路透訪調的經濟學家表示，Fed可能在8月或9月宣布縮減大規模購債計畫的策略，但預估Fed須到明年初才會開始放慢每月購債步調。

在標普500指數的11個主要類股中，有七個類股收跌，其中通訊服務股跌0.5%，盤中曾觸及歷史高點。能源股上漲2.1%，漲幅最大，需求前景看好推升油價觸及多年來的高點。能源業者埃克森美孚大漲3.6%，寫下3月5日以來最佳單日表現。

飛機製造商波音（Boeing）小漲0.6%，美國和歐盟（EU）稍早同意對近17年的波音及空巴（AirBus）補貼爭議劃下句點。電動卡車業者Lordstown Motors暴漲11.3%，扭轉前一日的重挫19%，總裁對訂單發表談話助攻股價上揚。