台積電ADR隨費半下跌 仍有8.4%溢價

台積電ADR周二下跌1.3%收在119.45美元，較台北交易股票溢價8.4%。

費城半導體指數跌0.9%。美國股市周二從歷史高峰回落，聯準會（Fed）舉行為期兩天的政策會議之際，投資人正思考零售銷售下降和美國生產者價格上漲的影響。

瓊工業指數收跌94.42點，收34,299.33點；標普500指數小跌0.2%，報4,246.59點；那斯達克指數跌0.7%，終場報14,072.86點。

台灣加權股價指數昨天漲157.77點收在17371.29點，台積電漲1.2%收609元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 118.86 -2.05 118.00 0.73

中華電 CHT 113.60 -0.24 114.50 -0.78

台積電 TSM 660.34 -1.27 609.00 8.43

聯電 UMC 52.85 +0.42 53.70 -1.58

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據