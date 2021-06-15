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美國5月PPI持續勁升 本周Fed會議成為焦點

經濟日報 / 編譯／任中原

美國公布5月生產者物價指數（PPI）持續大幅上升，最終需求、核心與雙核心PPI的月升率與年升率大部分都超出預估；雖然年升率受「低基期效應」影響，但月升率偏強則至少短期通膨壓力居高不下。

而且，由於廠商生產成本升高的壓力加重，損及獲利，並可能拉升消費者物價（CPI）加速走高，而聯準會（Fed）的超寬鬆政策立場也面臨考驗。

5月最終需求PPI（即整體PPI）比４月勁揚0.8%，高於市場預期的0.5%升幅，顯示國際原料價格上漲及供應鏈混亂，使廠商生產成本持續升高，因而提高產品的出廠價格；年升率達6.6%,，高於市場預期的6.2%升幅，除了反映廠商成本升高，也受去年比較基期偏低的影響。

扣除能源及食品後的5月核心PPI，比4月上升0.7%，高於預期的0.5%升幅；與比去年同期相比則上升4.8%，符合預估，但遠超過四月時的4.1%升幅。

扣除能源、食品與貿易項目之後的雙核心PPI比四月上升0.7%，遠高於預期的0.5%，與月的升幅相同；比去年同期上升5.3%，高於四月時的4.6%，也比經濟學者預估的5.1%要高。

經濟學者指出，5月原料商品價格居於高檔，工資也加速上升，對企業獲利構成威脅，可能迫使企業提高產品售價，從而推升消費者物價猛升；通膨壓力升高，使本周召開的Fed決策會議益發受到關注。

通膨 Fed

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