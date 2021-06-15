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跟進台積電赴日 美光：有意與日廠合作開發第5代DRAM

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
美光表示，有意與日廠合作開發第5代DRAM。（美聯社）
美光表示，有意與日廠合作開發第5代DRAM。（美聯社）

台積電傳出考慮在日本設晶圓廠之後，記憶體晶片大廠美光也表達有意與日本企業攜手合作。

美光執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）在近期接受日經新聞專訪時表示，他將與日本政府合作，透過在日本擴大投資、與當地設備和材料業者合作的方式，強化日本半導體供應鏈。

梅羅塔特別指出，他將與日本業者發展第五代DRAM技術。美光是全球第三大DRAM製造業者，6月初宣布量產全球首款用10奈米製程生產的第四代DRAM。

目前，三星電子與SK海力士在全球DRAM市場中市占分別為第一、第二大，但這兩家業者仍聚焦第三代DRAM。美光本月開始拓展在台中的DRAM廠，將耗費140億美元。美光已開始威脅到三星與SK海力士的市占。

此外，美光也考慮收購鎧俠，鎧俠為全球第二大NAND快閃記憶體製造商，僅次於「一哥」三星電子的33.5%市占率。目前美光在NAND市場市占為11.1%，若美光收購市占率為18.7%的鎧俠，將威脅到三星電子。

台積電也宣布在日本的一系列投資，強化與美、日的關係。台積電繼2月宣布將在日本筑波興建半導體研發中心後，據報導正計畫在日本興建一座晶圓廠。

日本 台積電 半導體 美光

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