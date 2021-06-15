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綠委批紓困漏洞百出 6月有望免夏季電價？

油價微幅走低 金價跌至近1個月低點

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
黃金14日跌至近一個月低點。 路透
黃金14日跌至近一個月低點。 路透

周一（14日）黃金跌至近一個月低點。在本周美國聯準會（Fed）會議召開之前，美國公債失去上漲動能，市場預料此次Fed會議可能為未來的貨幣政策改變提供線索。國際油價微跌，主要因為英國延後解封，打壓了市場對西方國家需求將在夏季強勁復甦的樂觀預期。銅價也下跌。

●黃金跌至近一個月低點

黃金14日跌至近一個月低點。紐約時間下午1:24，黃金現貨下跌0.7%至每英兩1,864.49美元，盤中跌幅一度達到1.7%。8月交割的Comex黃金期貨下跌0.7%，結算價報每英兩1,865.90美元。

倫敦金屬交易所3個月期銅期貨下跌0.3%，結算價報每噸9,971.50美元。白銀持平，鉑金上漲，鈀金下跌。

彭博資訊分析，美國公債殖利率走高，削弱了無利息收益金屬的吸引力。黃金已連續兩周下跌。先前貴金屬與基本金屬行情走高，主要受到經濟刺激措施與低利率環境的提振，現在投資人擔心經濟成長前景轉佳、通膨上升之後，聯準會將收回支撐市場的貨幣政策。

美國上周五的數據也顯示，基金經理人削減了金和銅多頭部位。德國商業銀行分析師Carsten Fritsch說，如果聯準會主席鮑爾維持通膨只是「暫時性」的看法，並且沒有撤回貨幣刺激措施，金價應該能夠收復失地。

●油價微跌

油價14日小幅走低，主要是英國延後新冠解封，打壓了需求預期。另外，投資人也在觀望聯準會會議上有無政策信號，這可能影響美元走勢進而影響原油價格。

西德州中級原油7月交割原油期貨下跌0.03美元，結算價報每桶70.88美元；布蘭特8月交割原油期貨上漲0.17美元，收於每桶72.86美元。

Oanda資深市場分析師Edward Moya表示，「英國不得不延後四周再解除防疫限制，讓人有點擔心歐洲夏季表現。」

投機者持有的美國原油期貨多頭部位，目前來到大約近三年最高。然而，技術指標顯示油價處於超買區域，可能會回落調整。

隨著疫苗接種加速，美國和歐洲等地區航空與公路交通量回升，美國單日航空旅客人次，自疫情爆發以來首次超過200萬人次。

油價 聯準會 英國

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