台積電ADR隨費半上漲2.3% 溢價近11%
台積電ADR周一上漲2.3%收在120.99美元，較台北交易股票溢價近11%。
費城半導體指數漲1.4%。美國股市周一在交易時段的最後一個小時上漲，收盤再創歷史新高。紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業指數收跌85.85點，報34,393.75點；標普500指數小漲7.71點，漲幅0.2%，報4,255.15點，再創歷史新高；那斯達克指數收高104.72點，漲幅0.7%，報14,174.14點。
台灣加權股價指數昨天逢端午節假日休市一日。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 121.20 +0.80 118.50 2.28
中華電 CHT 113.74 -1.03 114.50 -0.66
台積電 TSM 668.06 +2.32 602.00 10.97
聯電 UMC 52.57 +0.63 51.80 1.48
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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