Fed本周決策關注重點：鮑爾敢不敢提到「退場」？
美國聯準會（Fed）預定台北時間17日凌晨2時公布貨幣政策決策，金融市場最關注的，就是Fed是否會在這次會議上，開始討論購債措施「退場」議題。
自從Fed 4月會議之後，已有多位決策官員推開Fed將討論「退場」議題之門，包括立場「鴿派」、主管貨幣政策副主席的克拉瑞達在內，而在之前公布的4月會議紀錄也提到，「多位與會者」相信「在未來會議中的某一適當時點」開始討論這項計畫。
最近陸續公布的經濟數據也支持此事。5月整體消費者物價比去年同期大幅上升5%，是近13年來最大單月升幅，而且5月就業報告也顯示勞動市場正持續改善中。
多數投資機構仍預測，Fed要到2022年初才會開始「退場」，且最晚將在今年9月時對外傳達較詳細的指引。高盛預測，Fed將在今年12月發表正式「退場」聲明，並預測在2024年初之前不會升息。
紐約美隆投資管理公司策略長李維尼表示，「Fed正在暗示他將將開始討論此事。他們要設法使市場不要預期今年夏季會有事」。
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