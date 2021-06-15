Netflix攻電商 賣影集商品

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電

全球最大影音串流巨頭Netflix正跨足電商市場，開設線上商店「Netflix.shop」，販售「怪奇物語」、「紙房子」等Netflix熱門原創內容的周邊商品。

Netflix與加拿大電商Shopify攜手打造的「Netflix.shop」，販售Netflix原創影劇的限量或獨家周邊商品，包括服飾、日常用品和配件飾品，將率先在美國推出服務，並在未來幾個月內擴展到其他國家。

目前Netflix.shop已在銷售其原創動畫「武士彌助」和「伊甸」的周邊商品，本月還將推出這兩部超人氣動畫的街頭服飾，以及與羅浮宮合作設計的法國驚悚劇「亞森羅蘋」限量版服飾和裝飾品。Netflix預料很快將開賣「怪奇物語」和「獵魔士」的聯名商品；這兩部Netflix自製影集在全球各地大受歡迎。

Netflix.shop找來了年輕鬼才設計師阮氏（Nathalie Nguyen）、凱特斯（Kristopher Kites）以及賓利（Jordan Bentley），設計出一系列動畫風格的周邊收藏品。

以聯名服飾和周邊商品進軍電商市場的做法，凸顯了Netflix改變策略，跟進迪士尼的腳步。這家美國串流巨頭多年來一直專注於讓更多人成為用戶，但隨著串流媒體市場日益飽和，Netflix已將目光轉向周邊商品商機。

Netflix曾發下豪語，要挑戰老牌電視巨擘HBO，如今已成功，過去十年來也推出一部部令人難忘的影集，並成為去年艾美獎和今年奧斯卡獎入圍獎項最多的片商。如今Netflix將進入下一個篇章，力拚在周邊商品市場上擊敗迪士尼。

Netflix已經與多家零售業者簽署授權協議，旗下數百種周邊商品將透過目標百貨（Target）、沃爾瑪（Walmart）、亞馬遜、H＆M、Sephora等零售通路銷售。

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