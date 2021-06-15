違反歐盟隱私權法令 亞馬遜恐遭罰4億美元

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電

知情人士透露，盧森堡隱私監管機關已提議對美國電商巨擘亞馬遜開罰逾4.25億美元，原因是亞馬遜使用用戶個資的方式，涉嫌違反隱私權，而此案可能成為歐盟根據隱私權法令祭出的最嚴厲懲罰。

華爾街日報報導，消息人士表示，盧森堡數據保護委員會（CNPD）針對亞馬遜在隱私權方面的行為，已向歐盟其他26個成員國的主管機關發出一項決議草案，並提議開罰。

CNPD是亞馬遜在歐盟的主要隱私監管機關，原因是亞馬遜的歐盟總部設在盧森堡。

知情人士指出，CNPD提出的決議草案主要是指控亞馬遜蒐集與使用個資的方式，涉嫌違反歐盟的「一般資料保護規則」（GDPR），但此案未涉及亞馬遜的雲端運算服務AWS。

這項草案拍板定案前，必須獲其他歐盟隱私機關同意，但此過程可能耗時數月，也可能大幅調整，包括增加或減少罰款金額。

亞馬遜發言人對此不予置評。亞馬遜曾表示將用戶的隱私視為第一要務，並遵守各國法規。

歐盟 盧森堡 隱私權

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