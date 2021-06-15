Workspace、Meet更新 Google拚遠距辦公服務

Google為旗下生產力套裝工具Workspace發布一連串更新，包括提供新功能給免費用戶、為企業界提供付費方案，還幫視訊會議系統Meet增添新功能，提升對抗微軟同類產品的競爭力。

Google母公司字母14日表示，其中一項更新名為Workspace for Everyone，將允許免費用戶也能使用許多原本只有企業用戶才能用的協作工具。

Google也將提供另一項專為企業用戶設計的「Workspace Individual」方案，讓小企業能使用許多軟體的付費功能。該公司也升級Meet，準備因應未來的「混合」工作模式，讓部分員工能在辦公室、部分能在家中參與會議。

Google Workspace副總裁暨總經理索爾特羅（Javier Soltero）表示，這些更新將有助於「降低工作地點的重要性，協助人們實現不分地點、不分裝置也能工作的構想」。這家網路巨擘表示，內含熱門電子郵件服務Gmail在內的Workspace，目前全球用戶逾30億人。

過去一年，Google為Meet新增許多功能，以追上視訊軟體龍頭Zoom。在辦公室協作和通訊工具也落後Microsoft Teams和Slack。Google這些更新，顯示想主宰遠距辦公與教學市場。