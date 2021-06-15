比特幣付車款 馬斯克開條件

圖／經濟日報提供 電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）13日說，等到能證實比特幣「礦工」採用較乾淨的能源進行挖礦活動時，特斯拉將重新接受以比特幣購買該公司的電動車，激勵比特幣大漲，14日盤中漲破40,000美元，再次展現這位富豪對加密貨幣市場的重大影響力。

南非資產管理公司Sygnia執行長維爾奇卡（Magda Wierzycka）批評馬斯克最近關於比特幣價格的推文是「操縱市場」，並指稱馬斯克在比特幣價格攀峰時賣出他持有的比特幣，呼籲美國證券交易委員會（SEC）應啟動調查，引發馬斯克回應反擊。

馬斯克13日在推特發文表示，「這（維爾奇卡的批評）不精確，特斯拉只賣出約10%的持有（比特幣），以證實能在不影響市場的情況下，也能輕易出售比特幣，測試比特幣的流動性。

根據特斯拉財報，該公司今年第1季出售價值2.72億美元的「數位資產」，有助於彌補營運損失1.01億美元。

他也在同一則推文說：「當能確認證礦工使用合理的（約50%）乾淨能源，且有正面的未來趨勢，特斯拉會重新允許比特幣交易」。這番推文激勵比特幣13日大漲9%，14日盤中再漲3.9%至40,795.75美元。多頭人士看好比特幣接下來將漲至50,000美元。

特斯拉在2月提交給SEC的一份申報資料中揭露，該公司購買價值15億美元的比特幣，並表示將開始接受比特幣購買其電動車，做為購買其電動車產品的支付方法，但馬斯克又在5月中宣布暫停接受以比特幣購車，理由是比特幣挖礦活動消耗太多化石燃料，不利環境。

馬斯克設定的目標是，希望比特幣礦工運用的挖礦能源來源能有約50%為乾淨能源，而劍橋另類金融中心已估算，目前加密貨幣挖礦活動約39%是採用再生能源，主要為水力。

加密貨幣衍生性金融商品交易平台FTX店頭與機構銷售部門主管契斯曼指出，馬斯克的立場似乎在軟化，提供了一個不會太難達成的目標，但比特幣上漲的部分原因，是市場揣測MicroStrategy即將再買比特幣、以及七大工業國（G7）對加密貨幣的評論偏向中性、甚至是樂觀看待數位創新。