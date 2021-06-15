73.64美元 油價飆二年半新高

國際油價14日盤中衝上32個月高點，布蘭特油價漲破每桶73美元價位，為2018年10月來首見，反映供應緊俏而需求前景看升，市場也在押注，在綠色能源當紅之際，石油鑽探與生產（E＆P）業者將減少投資，導致國際原油中期將會供給短缺。

倫敦布蘭特8月期貨14日盤中漲1.3%至每桶73.64美元，西德州輕原油7月期貨也漲1.2%，報每桶71.78美元，兩者都是2018年10月以來最高。市場看好美歐的石油消費前景，且伊朗核子協議短期恢復的可能性愈來愈渺茫，且石油輸出國組織和盟國（OPEC+）依然遵守減產紀律。

七大工業國集團（G7）領袖同意攜手支撐全球經濟復甦，也撐住油市牛氣。一些交易商甚至利用選擇權，押注明年底時油價將漲到每桶100美元。

另一方面，油市分析師指出，目前能源公司石油／天然氣投資大幅減少，但預料未來十年運輸燃料及石化業的石油需求仍高。

儘管OPEC+未來幾個月將分階段增產，但分析師認為產量仍很難趕上需求。國際能源總署預估，至少到2026年全球石油需求將繼續增加，但去年全球石油／天然氣業探勘與生產（E&P）支出僅約3,300億美元，不到2014年時的一半；預料今年及未來幾年的E&P支出只會小幅回升。

目前OPEC+有能力迅速增產，且全球原油蘊藏量豐富。但由於金融機構紛紛撤離石油／天然氣產業，使業者難以籌集資金來彌補較長期的供給缺口。專家預料未來數年原油將供不應求，因此油價仍將堅挺。業者指出，「這是下一場石油危機的基礎」。美國頁岩石油業目前正在進行整併，而且承受強大的環保壓力，因此分析師懷疑業者會迅速增產。

摩根大通指出，全球石油業投資額比因應需求所需金額短少6,000億美元；石油公司股東擔心長期需求看淡，因而要求公司將現金退還股東，使業者很難集資。