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鋼價狂漲 掀連鎖效應

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電

全球經濟自疫情中復甦之際，鋼鐵產業火熱的狀況前所未見，但鋼價上揚也意味著房屋建商到家電製造業者等企業的生產成本上升，對全球經濟帶來連鎖效應。

Heidtman Steel Products的銷售主管德馬雷表示，近幾周來鋼鐵需求猛烈，已迫使美國的鋼鐵工廠在今年夏季尾聲前停止接單，以消化累積的訂單。

全球經濟已受供給短缺和通膨疑慮衝擊，鋼鐵工廠的狀況可能預示，儘管鋼鐵價格走高，仍將出現更多交貨受阻的情況。

美國鋼價過去一年來已大漲兩倍，因經濟復甦步調快於預期，製造商更是措手不及；中國大陸矢言降低鋼鐵產量以控制碳排放後，鋼鐵期貨價格也觸及紀錄高點；歐洲鋼鐵價格也大幅竄升，即使美國果真解除川普政府實施的關稅，歐洲的鋼鐵進口量可能僅小幅成長。

在商品行情全面走揚之際，美國鋼價過去一年的220%漲幅，仍遠大於銅、原油。

疫情 碳排放

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