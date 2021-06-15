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亞洲糧價 衝上十年高點

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電

過去幾個月來，小麥、植物油、糖在內的多項農產品價格飆升，正衝擊亞洲消費者和企業。

日經新聞報導，食品製造商轉嫁成本給家庭，可能抑制消費，從而拖累經濟成長。但有部分出口商和農民因市場條件有利而受惠。

聯合國糧農組織（FAO）發布的5月糧價指數攀抵127.1，為近十年來最高，不僅是連續第12個月走高，更比一年前高出40%。

推升糧價的成因很多，包括中國大陸需求強勁、貨櫃短缺和供應鏈中斷導致海運成本走高，還有巴西收成延遲和甘蔗收成欠佳等供應面問題。投資人為分散風險而投資大宗商品市場，也拉高了價格。

亞洲食品製造商因此提高價格，影響中國大陸、日本及南韓等主要食品進口國。官方數據顯示，一些國家的通膨壓力已加重，例如南韓5月消費者物價指數較去年同期漲2.6%，漲幅是2012年3月以來最大，菲律賓5月物價也較一年前上漲4.5%。

南韓 農民

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