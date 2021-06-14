查理蒙格的3個人生禮物，讓巴菲特從「猩猩」進化成「股神」！

摘要 蒙格給予巴菲特最重要三個的人生禮物分別是：戒貪、勇氣及遠見。它們協助巴菲特克服了所有投資人可能都會犯的貪婪、恐懼及短視的壞毛病，逐漸邁向不凡。

巴菲特說，因為蒙格，「讓我從猩猩進化到人類，如果我不認識他，我會比現在窮得多！」

如果夥伴關係，是由一連串的「給」與「受」組成，那麼，在巴菲特從「猩猩」到「股神」的進化過程中，蒙格這個亦師亦友的夥伴，給了他三個最重要的人生禮物：戒貪、勇氣及遠見。協助巴菲特克服了所有投資人可能都會犯的貪婪、恐懼及短視的壞毛病，逐漸邁向不凡。

第一樣禮物：戒貪。

雖然惺惺相惜，但一開始，蒙格的投資思維，卻帶給巴菲特相當大的衝擊，因為「蒙格主義」衝撞的是他最尊敬的恩師班傑明．葛拉漢。身為首席高徒，巴菲特一直謹守葛拉漢學派崇尚的「菸屁股哲學」──再好的標的，一定要等價錢低到不能再低的程度，才能買進，出脫時才能大撈一票。

但蒙格始終反對這種「撿便宜貨」的哲學，他認為，只要謹守「安全邊際」原則，平價的好貨，比便宜的爛貨，更值得投資！要擴張，就必須找到價格合適的「偉大企業」。

一邊是恩師，一邊是一見如故的夥伴，最後，是「現實」讓巴菲特站到蒙格這邊。一九七○年代，巴菲特當初低價買進的「菸屁股」公司──波克夏紡織廠，在國外廉價紡織品的競爭下，面臨關廠、裁員的風暴，在求售無門的狀況下，最後只得結束虧損多年的紡織製造。

而美國股市，在一九七○年代的頭兩年，也因為中產階級大量興起，欣欣向榮，連家庭主婦上理髮院也是滿口股票經，一點也不像恩師所言危機重重。巴菲特不得不承認，蒙格「把我從葛拉漢的局限理論中拉了出來，這是股強大的力量，他擴大了我的視野」。

自巴菲特戒掉「菸屁股」的習慣之後，波克夏規模開始快速成長，五十年來，巴菲特口中會下金蛋的金雞，包括：喜詩糖果、可口可樂、箭牌口香糖及至最近的柏林頓鐵路運輸公司（BNSF），都不是菸屁股股票。「追求價值而非價格」這個概念，成為波克夏文化的基石。

第二樣禮物：勇氣。

巴菲特自傳《雪球》的作者施洛德（Alice Schroeder）認為，外表樂觀的巴菲特，在個性上有先天的缺點，他「害怕衝突，閃躲是他的本能」，反觀蒙格，博學及法律世家的背景，他常說：「凡事一定要反過來想！反過來想！」練就一身反骨及對權威說「ＮＯ」的勇氣及能力，在處理經營上的紛爭時，適時補足巴菲特的缺點。

最經典的戰役，就是「所羅門醜聞」事件，波克夏靠著蒙格，度過了公司成立以來的最大危機。

一九八七年，在友人的請託下，波克夏以七億美元取得所羅門兄弟證券一二％的股份，當時的所羅門是華爾街資產第二大的金融機構，資產規模僅次於花旗銀行，在債券利差市場，更是呼風喚雨、叱咤風雲。在這些人士眼中，巴菲特及蒙格，雖然坐進了富麗堂皇的董事會，但充其量只是一對喜歡啃漢堡的中西部鄉巴佬。

依巴菲特本來的規畫，買進所羅門後，希望蒙格分身去管其他公司，但似乎是聞到了臭錢即將發酵爆發的味道，蒙格請纓留任，「所羅門可能會惹上大麻煩，會大到同時需要我們兩人！」果然一語成讖。

一九九一年夏天，一連串醜聞在所羅門引爆，先是債券交易員盜用客戶帳戶競標國債，後來又發生包庇事件，兩人早就在董事會要求據實以告，但是卻被一再忽略，情勢在八月達到最高，美國政府勒令歇業，所羅門資產一度以每日十億美元的速度萎縮。

忍耐到了極限，八月中一個關鍵的會議上，蒙格勃然大怒，要求經營階層一五一十交代所有的內情，這金剛震怒，成為化危機為轉機的關鍵，在蒙格的強勢主導下，所有的藏污納垢，被迫攤在陽光下。

九月四日，巴菲特站上國會作證，原本預期的嚴厲拷問，在開誠布公表現下，竟成為企業道德的典範。

每年波克夏股東年會，幾乎都會將這段播放一次，提醒大家「不能讓公司賠上一絲一毫聲譽」的堅持。

第三樣禮物：遠見。

在兩人合作的後期，東方勢力開始在全球投資市場快速崛起，但波克夏在一九九○年代，在亞洲投資市場上交了好幾年白卷，巴菲特不只一次調侃自己，太晚認識日本，錯失了投資時機。及至二十一世紀，大中華經濟崛起，醉心中華文化及儒家思想的蒙格，成為波克夏帝國東擴的引路人，特別是中國及南韓。

蒙格在專訪中表示，他住在加州，看到太多傑出的東方人在美國出人頭地，可見「只要制度對，勤奮的亞洲人，一定能在經濟上有傑出的表現」。因為他的亞洲人脈及暸解，讓深居美國中部的巴菲特，也開始探索亞洲的投資機會。

二○○三年，波克夏在SARS（嚴重急性呼吸道症候群）恐慌達最高點時，大量買進中國石油，四年後全數出脫，大賺三十五億美元；在原物料狂潮前，波克夏就買進南韓浦項鋼鐵，成為持股近五％的大股東，到2010年底為止，潛在獲利高達近新台幣三百億元。

最轟動的戰役，就是在蒙格主導下，波克夏買進中國電動車先驅比亞迪近一○％的股份，在股神的加持下，比亞迪股價一度衝高到港幣八十四元，雖然二○一一年四月初已從高點回跌到二十八元，但波克夏這筆投資，帳上還是有四倍獲利。蒙格更被巴菲特戲稱為「比亞迪先生」。

目前，比亞迪投資績效還沒蓋棺論定，但蒙格在專訪中認為「中國走對了路」，爆發力就像黃金年代的美國。

一路以來，面對詭譎多變的資本市場及人事浮沉，蒙格總是一貫用最基本、最老派的態度應對。

自律，更表現在他對金錢的態度上，身為美國開國元勳富蘭克林的信徒，他堅信，抱守大筆財富進棺材，是件可恥的事，賺來的錢必須到原來的起點——社會大眾。雖然五十六歲時，蒙格因一場失敗的白內障手術，喪失七成視力，但一點也不影響他後來的成就，他曾在專訪中表示，只要還有一口氣在，「就該投身工作」，為他人做出貢獻。

不像巴菲特高調的捐錢，蒙格默默的成立醫院、捐助大學，但要求捐款須用在對的地方。當巴菲特已用私人飛機往來世界時，年逾八十、身價逾新台幣百億元的蒙格，有時仍情願搭商務客機，與一般民眾脫衣、卸裝，在層層的安檢隊伍中排隊。

界定自己的「能力圈」，一直是蒙格眼中投資成功的不二法則，他把這個概念，落實在與巴菲特的夥伴關係上。他暸解，自己雖優秀，但巴菲特的生意頭腦及天分，是他怎麼也學不來的，要讓波克夏卓越、偉大，就須跟這個渾身都是生意細胞的天才合作才行。

在專訪中，問到了他希望下一代人如何看查理．蒙格這個人？他不擔心自己，反而說：「非常慶幸能當巴菲特的夥伴，他賺錢不是為了炫耀，只是靜靜的將波克夏經營成巨人，大家一定會記得，波克夏是用不一樣的方法經營企業，最後讓股東也享受非常好的報酬！」

管理大師柯林斯（Jim Collins）曾說，企業要從A（優秀）到A+（卓越），必須有謙沖為懷的個性和專業上堅持到底的意志力的第五級領導人，很幸運，波克夏有了兩個。不僅創造了財富，更樹立了典範！

書籍簡介＿窮查理的普通常識（增修版） 窮查理的普通常識（增修版）：巴菲特50年智慧合夥人查理．蒙格的人生哲學 作者：查理‧蒙格Charles Thomas Munger 出版社：商業周刊 出版日期：2019/4/2

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