比特幣更新 提升交易效率

世界各地的比特幣礦商已同意，將對這個全球最大加密貨幣進行「Taproot」更新，為四年來首見的重大更新，預定11月生效，有助於保護比特幣交易隱私，提升交易效率，並增強對乙太幣的競爭力。

加密貨幣網站CoinDesk的數據顯示，90%礦商已支持比特幣更新。這項被稱為「Taproot 」的更新，是比特幣2017年來最受各界期待的更新行動。儘管比特幣社群已同意更新，但更新可能得等到11月才能上路，原因是比特幣更新前仍須進行大量測試，以避免更新過程中出錯。

礦商在這段時間必須將軟體升級至「Bicoin Core 0.21.1」，這是最新版「Bicoin Core」，提供Taproot的啟動邏輯程式碼。

目前比特幣採用「橢圓曲線數位簽名演算法」（ECDSA），確保比特幣只能由合法持有人使用。比特幣更新後，將改採「Schnorr簽名」，這種簽名的速度更快、更小，有助於保護交易隱私，並允許更複雜的「智慧合約」；「智慧合約」是一種具有自動執行規則的程式碼合約。