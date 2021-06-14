海運價飆 全球貿易大變數

全球海運運價飆漲，正在拉抬從咖啡到玩具等各種用品的價格，為通膨升勢火上澆油。在美國、日本、瑞士、挪威及巴西等主要經濟體央行本周公布利率決策時，市場勢將緊盯央行官員對通膨的看法，特別是聯準會（Fed）是否會透露將在夏季擬定退場策略的線索。

Drewry航運公司的數據顯示，目前從上海到荷蘭鹿特丹40呎海運貨櫃的平均運價，漲到創紀錄的10,522美元，比過去五年的平均運價高出547%。由於全球80%的貿易產品都是走海運，因此運價暴漲勢必拉高玩具、家具、汽車零件、咖啡、砂糖、鯷魚等各種用品的價格。

歐洲航商協會經理艾斯平指出，零售業者只能選擇停止貿易、提高售價，或先自行吸成新增成本並於稍後轉嫁；他表示，目前已有一些零售業者將成本轉嫁給消費者；另外歐洲已停止從秘魯進口鯷魚，歐洲橄欖油業者也不再對美國出口。海運瓶頸與成本升高，也影響阿拉比卡與羅布斯塔咖啡豆的貿易。

由於產品需求激增、港口能量飽和，加上船隻與勞工短缺，使所有固定航線的運能都備受壓縮。最近中國大陸等亞洲各出口重鎮再爆疫情，使情勢更加嚴峻。受影響最大的是遠洋航線，例如從上海到鹿特丹的運價，就比上海到美西高出67%。

以往海運運費對通膨的影響甚微，因為運費只占產品出口成本的一小部分，但現在運費已不容忽視。滙豐銀行估計，過去一年來貨櫃運費比上漲205%，將使歐元區生產者物價上升2%。

因此，市場將關注各國央行官員在17日「超級央行日」對通膨前景的看法。美國、巴西、瑞士、挪威及印尼央行都將在台北時間17日公布決策，屆時巴西預料將升息3碼至4.25%，挪威可能重申須在今年稍後啟動緊縮循環，其他央行則預料將按兵不動。

Fed預料將維持政策不變，主席鮑爾也可能重申通膨升高只是暫時現象，但市場將觀察鮑爾是否會透露Fed內部已在討論縮減購債規模的口風，並緊盯Fed的最新經濟預測、及透露官員預估利率落點的利率「點狀圖」，評估Fed可能開始升息的時間。摩根大通認為點狀圖將顯示Fed會在2023年升息。

觀察家普遍認為，貨櫃運費不太可能在短期內大幅下降，因為海運體系內已無閒置運能。受運費上漲打擊最重的，則是玩具、家具等低價產品的零售商。一些製造業者則設法縮短零組件領應鏈，以降低成本，歐洲業者則改用卡車從中國大陸運送汽車零件、自行車及電動滑板車等。