下半年油價上看75美元

石油輸出國家組織（OPEC）第二大產油國伊拉克的石油部長賈巴爾說，若石油輸出國組織與盟友（OPEC+）遵守減產承諾，今年下半年的原油價格將落在每桶68至75美元之間。

OPEC在上周稍早預測，全球原油需求將在下半年加速回升，而該組織正在考慮放寬原油產量限制。OPEC表示，隨著全球脫離疫情造成不景氣，今年下半年每天的石油消費量將躍增約500萬桶，比第1季增約5%。

OPEC+在一年前新冠肺炎疫情重創需求時減少產量，如今隨著各國經濟逐漸解封，該組織已恢復其中四成產量 ，並將於7月1日開會考慮恢復剩餘產量。倫敦布蘭特原油期貨上周收每桶72.69美元，美國西德州中級原油期貨上周以每桶70.91美元作收。

伊拉克在5月表示，考慮收購美國埃克森美孚在伊拉克南部、全球最大油田之一West Qurna-1油田的股權。埃克森美孚則說，伊拉克仍在研究替代方案，因此尚未撤出West Qurna-1油田。

另一方面，伊朗已能否在本周恢與世界強權恢復核子協議，表示懷疑，因為伊朗本周將舉行總統選舉，讓步的意願不高。