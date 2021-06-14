5G加持 VR電競產業起飛

第五代行動通訊（5G）提高連線速度，也將為電競產業帶來變革與更多商機，能夠讓身處不同地點的玩家參與同一場電競賽事，虛擬實境（VR）電競也有望蓬勃發展。

華爾街日報報導，英特爾（Intel）、愛立信（Ericsson）等公司都認為，電競將是超快5G網路的其中一個應用領域。5G的連線速度遠快於4G，將能大幅提高遊戲場景和動作的寫實程度，玩家也能更即時地回應彼此的行動，體驗到更仿真的虛擬環境。

在過去的VR電競比賽中，選手都只能稍微動動手腳，因為須背上裝有電腦的厚重背包，以管理數據傳輸，確保遊戲運行順暢，但5G的超快網速，將能讓選手擴大活動範圍，不必再拖著線路或背著沉重的背包。

研究機構ABI估計，雲端遊戲市場規模將在2024年前擴增至63億美元，遠高於去年的6.4億美元，而屆時亞太市場將占45%，其次是北美的26%。

在亞洲，中國大陸的電競和5G發展都處於領先。武漢鬥魚國際控股公司已在經營主要電競平台，北京和上海等城市也預定今年夏季將舉辦VR電競賽事。