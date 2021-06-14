日強化反托辣斯監管 傳將調查蘋果Google

日經新聞報導，日本將對蘋果與Google展開反托辣斯調查，以了解這兩大科技巨擘與日本智慧手機製造商的商業協議，且當局可能修改反托辣斯法令，以增強監管力道。

日經報導，日本政府正組成一個成員包括部會首長、公務員及外部專家的小組，預定在本月討論相關事宜，並聽取日本智慧手機、智慧音箱、個人電腦等製造商高階主管看法。蘋果iOS、Google旗下Android作業系統共計在日本智慧手機的市占率超過90%。

這個政府小組將評估蘋果與Google在日本的商業協議，並將與國外的情況做比較，以了解蘋果與Google對日企的做法是否公平。日經報導，若政府小組在調查中發現任何問題，日本政府可能會增強反托辣斯監管力道。

日經新聞另報導，日本政府計劃加快批准腳步，讓更多外國基金在日本展開業務；日本金融廳（FSA）將在今年稍後修改法令，若海外基金已獲外國監管機關已獲核發執照，且管理的資產以非日本投資人居多，日本政府將允許這些外國基金僅須通知當局一聲，便能在日本建立營業據點。