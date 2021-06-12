美前財長桑默斯：公債殖利率不升反降超意外

美國前財政部長桑默斯（Lawrence Summers）表示，近日來債券殖利率下滑的情況超乎他意料，不過他仍堅持自己看法，認為經濟過熱。

桑默斯在彭博電視的「Wall Street Week」節目上表示：「我沒預料到會看到名目殖利率下跌的這種情況，我很意外，我原本預期殖利率還會進一步走高。」

美國政府上周四公布，5月消費者物價指數（CPI）比去年同期增長5%，增幅寫下2008年來最大，美國10年期公債殖利率當日仍跌至三個月來低點的1.43%，11日收在1.45%。

借貸成本通常會在通膨恐懼擴大時上漲。桑默斯表示，殖利率下滑可能反映了許多因素，包括押注聯準會（Fed）會更專注在降低失業率而非通膨率，以及資金正從海外流入美國市場。

他說：「人們認為Fed只在乎失業率，不在乎通膨壓力，因此改變了對利率的看法。」

不過，桑默斯仍預測今年底CPI漲幅將超過4%。他說，通膨加速也代表實質利率已經下滑，就算同時經濟正在成長，「儘管景氣愈來愈熱絡，貨幣政策今年來一直穩定地變寬鬆」，他認為這種做法不明智。