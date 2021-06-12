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大企業壟斷疑慮 美議員反托拉斯提案全面整頓

中央社 / 華盛頓11日綜合外電報導

美國國會議員今天公布數項全面性反托拉斯提案，目標在整頓蘋果和臉書等大科技公司的市場壟斷情勢，這可能是數十年來最具企圖心要打破公司獨占的行動。

跨黨派聯邦眾議員分別提出5項議案，內容所涉改變範圍之大，足以重塑美國最大科技企業和娛樂巨擘，迫使他們做生意方式全面翻新。

法新社報導，這些措施致力阻擋企業以大吃小合併行為，要讓諸如亞馬遜（Amazon）與谷歌（Google）等超大型企業更難收購較小型競爭者，並且讓大企業更容易分拆，避免他們利用核心事業的市場主宰地位嚴重侵害對手。

民主黨籍的眾議院司法委員會反托拉斯小組委員會主席西奇里尼（David Cicilline）在推出相關措施時說：「目前，不受監管的科技壟斷，在我們經濟上擁有太多權力。」

西奇里尼說，提案目標是促進「公平競爭」，確保強大科技公司和其他企業遵守同樣的遊戲規則。

反托拉斯小組委員會已對數位市場競爭情況，進行長達16個月的調查，特別是針對亞馬遜、蘋果（Apple）、臉書（Facebook）及Google等不受監管的權力。

美國矽谷巨擘因為有如壟斷般的權力引起疑慮，在歐洲和美國受到愈來愈強大的砲火抨擊。

矽谷 民主黨

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