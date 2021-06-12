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美媒：麥當勞遭駭 台灣有員工和顧客資料外洩

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導

華爾街日報11日報導，麥當勞集團遇駭客攻擊，美國、南韓與台灣等地分店受害，在台灣包括麥當勞員工和顧客資料都有外洩，不包含付款資料；麥當勞表示，目前沒有收到勒贖要求，並非勒索軟體攻擊。

麥當勞表示，該公司近日聘用外部顧問調查其內部安全系統的未授權活動，發現麥當勞資料外洩，美國、南韓和台灣都有案例。

麥當勞發送給員工的訊息中表示，外洩訊息有部分員工和加盟主的業務聯絡資訊，以及餐廳座位數量與遊戲區空間等訊息，在美國沒有顧客資料外洩，外洩的員工資料也不包含敏感或個人訊息；麥當勞提醒員工和加盟主提高警覺。

至於南韓與台灣，麥當勞表示，駭客偷走了顧客的電郵、手機號碼和地址，另外，還包括台灣麥當勞員工的姓名與聯絡資訊。麥當勞11日已向亞洲分店示警。

麥當勞表示，被駭資料很少，並未公布資料外流的影響人數，且這波資料外洩中不包含顧客付款資料。

麥當勞表示，日常營運不受此次資料外洩影響，這也不是一起勒索軟體攻擊事件，因麥當勞沒有接到勒索要求，也沒有付款給駭客。

麥當勞表示，在發現資料外洩後不久，就阻止並切斷管道，麥當勞將進一步強化資料安全保護。

華爾街日報報導，福斯汽車（Volkswagen AG）美國分公司11日也表示，約有300萬名顧客和意向顧客的資料遭外流。

大型美國企業近日接二連三遭遇駭客攻擊，癱瘓運作系統要求高額贖金，包括全球最大肉品商JBS，JBS付出公司已支付等同1100萬元的比特幣贖金；更早之前，輸油管廠商「殖民油管」（Colonial Pipeline）也被駭，衝擊東岸油類供應，殖民油管支付440萬元贖金才取回系統操控權。

麥當勞 駭客 南韓

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