鋁質電容廠拚轉嫁成本

經濟日報 / 記者尹慧中李孟珊／台北報導

國際鋁價近期狂飆，科技產業中，被動元件的鋁質電容來自鋁相關材料占比高達六成，正力拚轉嫁成本。法人觀察，市場需求成長，材料與運輸成本大幅提升，大陸南方用電管控使材料生產不易擴充等，隨著電子產業步入傳統旺季，下半年報價還有上漲空間。

國內的鋁質電容廠包含凱美、立隆電、金山電、鈺邦等，鋁價上揚確實讓材料成本攀升。業者透露，與鋁最直接的就是鋁箔和鋁殼，用量依照大小顆規格不定，以鋁的材料成本來看，鋁箔占其中的七成、鋁殼五成，平均來說高達六成。

凱美第1季受惠旗下電阻廠旺詮，及電容、風扇等產品需求強勁，營收17.2億元，年增94.4%。國際原物料價格攀升，凱美今年鋁電容產品已兩度漲價，近期打入鴻海供應鏈，後市展望佳。

就終端需求而言，鈺邦去年在法說會上預告，疫情催化居家上班及遠距教學，帶動MB與NB、VGA乃至伺服器、遊戲機需求強勁，增加DIP、V-Chip與CAP出貨需求，因而建置具成本競爭力的湖北廠捲繞型固態電容器產線，增加營收。

疫情 競爭力 漲價

延伸閱讀

馬來西亞疫情管制令 華新科、凱美6成員工可上班

凱美應變 提升陸廠產能

旺詮子公司ASJ配合大馬管制 凱美：以提升陸廠產能因應

被動元件站回月線 能買嗎？

相關新聞

韓經濟復甦 估年底前升息

南韓央行（BOK）總裁李柱烈暗示有意緊縮貨幣政策，使市場預期央行最快可能在今年底前開出升息第一槍；俄羅斯央行11日則祭出...

特斯拉衝買氣 Model S改款

美電動車大廠特斯拉10日推出旗艦轎車Model S的改款車型Plaid，儘管號稱是市場上加速最快的量產車，且就是衝著賓士...

美股早盤小漲 市場關注下週Fed政策會議

美股三大指數10日早盤延續前一天漲勢，原因是投資人對通膨可能長期飆升的疑慮減輕，市場關注焦點正轉向聯準會（Fed）下周的...

鋁材需求火 溢價幅度大

日本鋁材買家在與國外供應商談判價格時，不得不接受大幅的溢價，並可能帶動整個亞洲鋁價上揚，從而使啤酒罐到電動車，凡是鋁製品...

鋁質電容廠拚轉嫁成本

國際鋁價近期狂飆，科技產業中，被動元件的鋁質電容來自鋁相關材料占比高達六成，正力拚轉嫁成本。法人觀察，市場需求成長，材料...

麥當勞驚傳美台韓系統遭駭 部分客戶和員工資料外洩

華爾街日報報導，連鎖速食業者麥當勞11日表示，他們最近聘請外部顧問調查內部安全系統的未授權活動，發現駭客入侵系統竊取美國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。