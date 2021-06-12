鋁質電容廠拚轉嫁成本

國際鋁價近期狂飆，科技產業中，被動元件的鋁質電容來自鋁相關材料占比高達六成，正力拚轉嫁成本。法人觀察，市場需求成長，材料與運輸成本大幅提升，大陸南方用電管控使材料生產不易擴充等，隨著電子產業步入傳統旺季，下半年報價還有上漲空間。

國內的鋁質電容廠包含凱美、立隆電、金山電、鈺邦等，鋁價上揚確實讓材料成本攀升。業者透露，與鋁最直接的就是鋁箔和鋁殼，用量依照大小顆規格不定，以鋁的材料成本來看，鋁箔占其中的七成、鋁殼五成，平均來說高達六成。

凱美第1季受惠旗下電阻廠旺詮，及電容、風扇等產品需求強勁，營收17.2億元，年增94.4%。國際原物料價格攀升，凱美今年鋁電容產品已兩度漲價，近期打入鴻海供應鏈，後市展望佳。

就終端需求而言，鈺邦去年在法說會上預告，疫情催化居家上班及遠距教學，帶動MB與NB、VGA乃至伺服器、遊戲機需求強勁，增加DIP、V-Chip與CAP出貨需求，因而建置具成本競爭力的湖北廠捲繞型固態電容器產線，增加營收。